Dortmund - Barcelone : dans un match renversant, les Blaugranas assurent l'essentiel et rallient les demies, le résumé

23:20 - Le Barça assure l'essentiel, le résumé

Ce mardi soir, le FC Barcelone a connu sa première défaite en 2025 (3-1). Après un premier match à sens unique (4-0), les Blaugranas se rendaient en Allemagne pour défier des joueurs du Borussia Dortmund revanchards. Dès le coup d'envoi, le célèbre Mur Jaune du Signal Iduna Park donne de la voix. Il ne faut attendre très longtemps pour voir une ouverture du score. Fauché dans la surface par Szczesny, Gross obtient un penalty, converti d'une panenka par Serhou Guirassy (1-0, 11e). Le match se poursuit et les Blaugranas sont complètement sonnés. À la demi-heure de jeu, les joueurs d'Hansi Flick parviennent enfin à se projeter dans le camp adverse en attendant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le BVB attaque face au Mur Jaune et Guirassy plante une deuxième flèche sur un corner remisé par Bensebaini (2-0, 49e). Cinq minutes plus tard, Fermin Lopez climatise le Signal Iduna Park ! Lancé sur l'aile droite, l'ailier centre fort sur Bensebaini qui pousse le ballon dans son propre camp (2-1, 54e). Les Allemands ne faiblissent pas et n'ont pas dit leur dernier mot. Les attaques affluent et les premiers changements opèrent. À l'entame du dernier quart d'heure, Ronald Araujo dégage un centre sur Guirassy qui fusille Szczesny (3-1, 76e). En quête de deux buts en fin de match, les hommes de Niko Kovac poussent mais ce n'est pas suffisant pour renverser le FC Barcelone qui rallie les demi-finales de la Ligue des champions.