Le PSG diffusé gratuitement sur TF1, l'énorme coup de la chaîne

Une nouvelle qui va ravir les fans du PSG qui pourront suivre gratuitement leur club.

Le foot en clair sur TF1, une lointaine époque ! Si les matchs de l'équipe de France, la Coupe du monde ou encore l'Euro sont diffusés gratuitement, voir un match d'un club français engagé en Coupe d'Europe n'est presque plus possible depuis 2012 et la prise de pouvoir du duo Canal +, Al Jazeera Sport (futur beIN Sports). Presque, car la finale de la Ligue des champions est toujours diffusée en clair ces dernières années que ce soit sur TF1 pour cette année 2025 ou M6 il y a quelques années. Une obligation selon la loi française qui impose la diffusion en clair des événements d'importance majeure (Finale Roland-Garros, Matchs des Bleus...)

Mais bonne nouvelle pour les fans, le foot en clair revient très bientôt et avec le PSG à l'affiche ! Non, on n'anticipe pas la prochaine finale de la Ligue des champions le 31 mai prochain, mais bien la première édition de la Coupe du monde des clubs qui se déroule aux Etats-Unis à partir du mois de juin.

Au total, ce sont deux matchs de la prochaine Coupe du monde des clubs qui seront diffusés sur TF1 avec un énorme choc au programme avec l'entrée en lice du PSG face à l'Atlético Madrid le 15 juin (21h). La première chaîne diffusera également la finale le 13 juillet (21h). "Ce nouvel accord entre le Groupe TF1 et DAZN réaffirme la volonté du groupe TF1 d'offrir aux Français l'accès aux plus grandes compétitions", se réjouit le communiqué. Mais attention, si on parle de TF1, il y aura peut être un ajustement au dernier moment pour la finale car les Françaises affronteront les Pays-Bas pour leur dernier match de poules de l'Euro féminin de foot, dont TF1 est le diffuseur...