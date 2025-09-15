Un changement de règle en Ligue des champions est passé inaperçu, mais il a une importance capitale

La nouvelle saison de la Ligue des champions est attendue, mais comporte un changement de règle.

Le début de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2025-26 approche à grands pas après le tirage au sort de la phase de Ligue effectué ce jeudi soir depuis Monaco,

Avec 36 équipes en compétition, la bataille pour décrocher une place pour les phases éliminatoires promet d'être intense comme l'année dernière. La Ligue des Champions, avec ses moments uniques, est toujours imprévisible même pour les grands clubs. Le format de la compétition a été revisité l'année dernière, et si dans l'ensemble il demeure inchangé pour cette saison, un détail pourrait néanmoins pimenter les phases finales.

En effet, cette saison, un changement notable touche la désignation du lieu des matchs au retour des phases à élimination directe. Auparavant, le tirage au sort déterminait quel club accueillait le match retour des quarts et des demi-finales. Bénéficier d'un match retour à domicile est souvent considéré comme un avantage stratégique, les équipes pouvant capitaliser sur le soutien de leurs supporters.

© Sipa

Désormais, cette chance dépendra des performances réalisées en phase de ligue. Les clubs se classant parmi les quatre premiers auront l'assurance de jouer leur quart de finale retour à domicile. De même, ceux terminant dans les deux premières positions se verront garantir cet avantage pour la demi-finale retour, s'ils parviennent jusque-là.

Mais à l'image de l'année dernière, recevoir au retour ne donne pas une garantie. Le Paris Saint-Germain, ayant terminé 15e en phase de ligue l'année précédente, a réussi à renverser Liverpool (lauréat au classement général) en huitièmes, emportant ainsi le droit de jouer ses quarts et demi-finales retour à domicile.

L'évolution du règlement est née des doléances de clubs comme Barcelone et Arsenal après la structure des phases de ligue de la saison passée. Arsenal, qui avait terminé 12 places devant le PSG en groupe, a dû jouer la demi-finale retour à Paris, ressentant une profonde frustration de devoir céder cet avantage malgré une meilleure performance initiale. Barcelone, pour sa part, a vécu une expérience similaire, étant contraint de jouer à l'extérieur lors de ses quarts et demi-finales. Ils ont failli perdre une avance de 4-0 face à Dortmund avant de céder face à l'Inter à San Siro lors des prolongations.