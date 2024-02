Le Real dévoile une grande annonce, Mbappé en route pour Madrid ?

Une vidéo postée jeudi 1er février sur les réseaux sociaux du Real alimente les rumeurs.

Le mercato d'hiver, période ou les clubs peuvent faire signer des joueurs libres ou sous contrat, s'est terminé ce jeudi 1er février à minuit. S'il n'y a pas eu de grosses surprises durant ce mercato hivernal, avec tous les grands noms de la planète football qui sont restés dans leur club, une vidéo du Real Madrid, teasant l'arrivée d'une nouvelle recrue, affole la Toile.

Dans cette vidéo, on aperçoit un bureau avec un ordinateur, sur la pelouse et sous les projecteurs du Santiago Bernabeu, stade du Real Madrid. On y voit deux bras sélectionner une date, le 2 février 2024, et commencer à écrire le terme "New". Nouveau joueur ou nouveau sponsor car les médias espagnols parlent également de la signature d'un gros contrat avec HP. Le suspense est total.

Bien évidemment, les réseaux sociaux s'enflamment, se demandant si le Real est en train de communiquer l'arrivée prochaine de la star française du PSG, Kylian Mbappé, libre de tout contrat en juin prochain et désormais libre de s'engager à tout moment dans n'importe quel club.

Déjà au cœur d'un feuilleton il y a deux ans, le Français avait finalement annoncé sa prolongation de contrat avec le club de la capitale, provoquant la colère des fans du Real et même de la direction du club espagnol. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et la cote de Kylian Mbappé au Real est toujours importante.

Interrogé à plusieurs reprises sur le sujet, Kylian Mbappé a dit qu'il donnerait sa décision lorsque cette dernière sera prise et qu'il n'a aucun intérêt de faire attendre comme il a pu le faire la dernière fois. Mis de côté en début de saison avec le PSG, refusant de signer une prolongation de contrat, le Français a finalement confirmé un accord avec le président du PSG il y a quelques mois, afin d'assurer la protection du club de la capitale.

Depuis quelques semaines, les médias s'emballent de nouveau, évoquant en permanence un accord imminent entre Kylian Mbappé et le Real. Ce jeudi, Marca dédie une fois de plus sa une au Français, en titrant "Dis-le maintenant". Le média espagnol explique que le Français va prendre une décision et devrait l'annoncer très prochainement. En attendant, Paris s'intéresserait à Leao (Milan AC) et à Marcus Rashford (Manchester United), au cas où le crack de Bondy ne resterait pas au PSG l'année prochaine…