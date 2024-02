"Je veux que tu reprennes ta vie de bâtard", la drôle de causerie du nouvel entraîneur de l'OM

Nouvel entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset ne laisse pas ses joueurs indifférents.

On connaît les Valses de Vienne, à Marseille, c'est la valse des entraîneurs. Après des nouveaux résultats catastrophiques de Gennaro Gattuso et une énième défaite face à Brest à 10 contre 11, l'ancien illustre milieu de terrain a été limogé par l'état major de l'Olympique de Marseille.

Pour le remplacer, un "jeune" entraîneur, Jean-Louis Gasset, 70 ans. Ancien coach de Bordeaux et Saint-Etienne, il a été licencié par la Côte d'Ivoire, avant le sacre des Elephants lors de la dernière CAN, après la défaite 4-0 face à la Guinée Equatoriale en phase de poules, mettant les Ivoiriens au bord du gouffre.

Humainement irréprochable avec ses joueurs, le technicien français est un peu le "papy" comme l'a indiqué Sebastien Haller, attaquant de Dortmund. "Coach Gasset, humainement, c'est comme le papy. Il est assez bienveillant, il est gentil, il prend le temps de discuter, il est posé. Il parle calmement. Il va être entouré de son staff qui va gérer les choses tranquillement mais ça passe aussi pas mal par le dialogue et la relation humaine."

Adjoint historique de Laurent Blanc à Bordeaux (2008-2010) puis en équipe de France (2010-2012) et enfin au PSG (2013-2016), Jean-Louis Gasset enchaîne les excellents résultats. Ensemble, ils remportent quatre Ligue 1 (2009, 2014, 2015, 2016), quatre Coupes de la Ligue (2009, 2014, 2015, 2016), deux Coupes de France (2015, 2016) et cinq trophées des champions (2008, 2009, 2013, 2014, 2015). Marseille n'en demande pas tant, juste sauver sa saison.

Un ancien joueur de l'OM a d'ailleurs côtoyé Jean-Louis Gasset à Bordeaux, Souleymane Diawara. Dans une interview accordée à l'époque à So Foot, il a livré une anecdote assez croustillante et improbable au sujet de l'entraîneur français, prouvant son lien particulier avec ses joueurs.

"Quand j'arrive à Bordeaux, le premier match, on reçoit Le Mans. Le match le plus pourri de ma carrière. Je me dis : "Bon, j'arrive à Bordeaux, je viens de Londres, ville qui bouge, là on calme." Un mois, deux mois, Jean-Louis (Gasset) me convoque : "Dis-moi papa, qu'est-ce qu'il y a ? T'as changé quelque chose dans ta vie ?" Je lui explique que je ne fais plus le fou, que je ne sors plus."

"Le dimanche, on jouait contre le PSG. Il m'a dit : "Je veux que tu reprennes ta vie de bâtard, que tu sois celui qu'on a recruté." Le jeudi, ça bouge à Bordeaux, c'est étudiant, je sors dans le resto de Lilian Laslandes. De la bonne cuisine, qui tient bien au corps, bonne ambiance, ça bouge, les femmes… Je rentre à 2 heures, je dors, je suis K.O… Dimanche, on gagne 3-0, je marque. Gasset, à la fin du match : "Qu'est-ce que je t'ai dit, c'est ça que je veux !" Improbable.