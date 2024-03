La prévision totalement folle sur le nombre de médailles de la France aux JO

L'équipe de France pourrait faire exploser les compteurs pour ces JO 2024.

C'est l'évènement ultime pour tous les champions de sports figurant au programme olympique : les Jeux olympiques. Deux semaines, des centaines d'épreuves, des milliers d'athlètes, les JO sont la Mecque du sport. Derrière la célèbre maxime du baron Pierre de Coubertin ("l'important c'est de participer"), la compétition est pourtant bien de mise entre les pays. Qui aura le plus de champions olympiques cet été à Paris ?

En juillet prochain, la France aura la chance d'organiser ces JO d'été pour la troisième fois de son histoire après 1900 et 1924. Les sportifs français et françaises rêvent tous de repartir avec une médaille et surtout un titre olympique pour pouvoir entonner la Marseillaise dans des sites totalement ou quasiment, acquis à la cause de ces derniers.

Mais combien de médailles la délégation française peut-elle réellement obtenir ? À Rio, en 2016, la délégation française était repartie avec 42 médailles dont 10 breloques en or, se classant à la 7e place. Lors des JO de Tokyo en 2020, la France avait perdu une place en se classant 8e avec toujours 10 médailles d'or et 33 médailles au total.

Pour Paris 2024, l'ambition est très forte et Gracenote, fournisseur de données sportives, a de grosses ambitions pour cette équipe de France. Selon la plateforme, l'équipe de France terminera ses Jeux olympiques cet été à Paris avec 52 médailles dont 27 en or, ce qui la classerait à la 3e place du tableau des médailles virtuel, loin derrière les Etats-Unis.

Cette progression peut paraître assez folle et difficile à envisager. Traditionnellement, le pays hôte remporte toutefois plus de médailles qu'à son habitude. "La France est et reste dans le top 3 des nations possiblement les plus titrées aux JO de Paris dans ces projections de médailles", s'est félicitée sur X la ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castéra.

Avec 27 titres olympiques, l'équipe de France triplerait presque son total par rapport à 2021. Les Bleus rempliraient l'objectif fixé par le président de la République avec une 5e place et 52 médailles remportées. "Je ne veux pas mettre une pression excessive, j'en ai mis à chaque fois, je continuerai d'en mettre", a indiqué le président Macron lors de la cérémonie de "voeux olympiques et paralympiques. depuis l'INSEP en début d'année. "C'est la saine pression. Mais après je fais confiance à chacun."

Au tableau du nombre total de médailles virtuel, toujours selon Gracenote, l'équipe de France se classerait derrière le Japon (4e, 53 médailles), la Grande-Bretagne (3e, 65), la Chine (2e, 85) et les leaders, les Etats-Unis (121). Les Bleus parviendraient à gagner dans 23 sports différents contre une fourchette entre 15 et 19 sports depuis les années 2000.