Teddy Riner, Kylian Mbappé ou Antoine Dupont ? Voici le porte-drapeau idéal des Français pour les JO de Paris

SONDAGE EXCLUSIF. Dans un sondage YouGov réalisé pour Linternaute.com, les Français ont départagé les géants du sport français et désigné leur porte-drapeau pour les JO de Paris 2024. Avec un résultat très net...

À quelques mois du début des Jeux olympiques de Paris 2024, plusieurs questions restent en suspens et l'une d'entre elles concerne le rôle très prestigieux du porte-drapeau de la délégation française, l'athlète qui emmènera l'équipe de France lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. Dans un sondage exclusif réalisé par notre partenaire YouGov sur un échantillon de 1030 personnes représentatives de la population française (18+) entre le 1er et 4 mars 2024*, c'est Teddy Riner qui remporte l'adhésion du public avec un résultat très net : plus d'un quart des sondés (27,4%) souhaite le voir en tête de la délégation tricolore. Un nouveau plébiscite pour le judoka au palmarès impressionnant puisqu'il arrive en première position chez les femmes comme chez les hommes, avec respectivement 27 et 28% des votes.

Parmi la liste suivante de sportifs français, le(s)quel(s) aimeriez-vous voir, ou non, comme porte-drapeau pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Veuillez sélectionner jusqu'à 3 réponses.

Déjà porte-drapeau lors des JO de Rio en 2016, Teddy Riner avait brisé la malédiction du porte-drapeau en étant sacré champion olympique pour la deuxième fois de sa carrière dans la catégorie des + de 100 kilos. Au total, Teddy Riner a remporté cinq médailles olympiques (or en 2012 et 2016 et deux médailles de bronze 2008 et 2021 en individuel et une de plus en or avec l'équipe de France), ce qui fait du colosse de plus de 2m, l'un des sportifs les plus médaillés de l'histoire des JO. À cela, vous pouvez ajouter 11 titres de champion du monde.

Kylian Mbappé, le favori des 18/24ans

Comme pour les derniers Jeux olympiques, il y aura une femme et un homme devant l'équipe de France lors de la cérémonie d'ouverture. Mais les athlètes masculins se taillent la part du lion dans notre sondage. Juste derrière Teddy Riner, on retrouve en effet le capitaine de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé. Le champion du monde enregistre 19,18% des votes des Français interrogés, mais reçoit surtout un énorme soutien de la tranche d'âge des 18/24 ans dans notre sondage avec 37% soit 4 points de plus que Teddy Riner sur ce segment. Attention, il faut bien évidemment préciser que l'attaquant du PSG n'est pas certain de participer aux JO car il lui faudra l'accord de son futur club, mais il faut surtout que Thierry Henry, qui n'a droit qu'à trois joueurs au dessus de 23 ans, le sélectionne.

Parmi la liste suivante de sportifs français, le(s)quel(s) aimeriez-vous voir, ou non, comme porte-drapeau pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Veuillez sélectionner jusqu'à 3 réponses (18-24 ans).

Le Sud Ouest derrière Antoine Dupont !

En troisième position, on retrouve une autre star d'un sport collectif : la valeureux capitaine du XV de France lors de la dernière Coupe du monde de rugby Antoine Dupont. Avec 16%, celui qui se prépare pour le tournoi de rugby à 7 des JO est clairement envisagé comme porte-drapeau de la délégation française. Détail amusant : si on se penche en détail sur le détail des votes, la région Sud Ouest a largement soutenu le demi de mêlée. Avec 26% dans cette zone géographique, il est le deuxième choix derrière Teddy Riner. Pas vraiment étonnant pour le natif du Gers compte tenu de la grosse communauté rugby de la région. En comparaison, seulement 12% des personnes de la région parisienne ont voté pour Antoine Dupont.

Le joueur du Stade Toulousain s'est lancé un défi colossal pour réaliser son rêve olympique en quittant le XV de France et en intégrant l'équipe de France de rugby à 7, seule discipline olympique de son sport. Si pour l'heure il n'est pas encore assuré à 100% de participer aux JO de Paris 2024, Antoine Dupont a remporté fin février son premier tournoi à 7 avec l'équipe de France, à Los Angeles.

Clarisse Agbegnenou et Pauline Ferrand Prévot privilégiées chez les femmes

Concernant l'athlète féminine élue par les Français pour devenir porte-drapeau de la France, le judo est encore à l'honneur avec une large avance de Clarisse Agbegnenou. Si on se réfère à notre sondage avec YouGov, elle récolte 8,15% des votes. Déjà porte-drapeau lors des JO de Tokyo, la judokate ne devrait toutefois pas faire le doublé pour les JO de Paris. Notre sondage, qui place de nombreux sportifs hommes dans les premières positions, place tout de même Pauline Férrand Prévot comme le deuxième choix pour le porte-drapeau féminin avec 3,31% des votes devant Mélina Robert Michon, Mélanie De Jesus Dos Santos ou encore Allison Pineau.

La cycliste, peut être moins connue que Clarisse Agbegnenou, a pourtant un palmarès impressionnant. Championne du monde sur route en 2014, elle est surtout quintuple championne du monde de cross country en VTT et postule à une médaille d'or pour les JO de Paris, un titre qui lui manque après avoir terminé 36e à Londres, abandonné à Rio et terminé 10e à Tokyo.

D'énormes favoris pour la médaille d 'or et une surprise

Dans notre sondage, à la question "qui voyez vous remporter une médaille d'or lors des JO de Paris", Teddy Riner se place une nouvelle fois au sommet de la hiérarchie avec 34,41% des votes. On retrouve en deuxième et troisième position des pronostics un sport collectif qui a l'habitude d'apporter des médailles : le handball. Les hommes recueillent 20,79% alors que les femmes en sont à 17,52%.

Plus étonnant : seulement 9,9 % des Français estiment que Léon Marchand obtiendra une médaille d'or aux JO contre 14,1% par exemple pour Florent Manaudou. Le déjà multiple champion du monde de natation n'est peut être pas assez connu du grand public et pourrait définitivement éclore à l'occasion de ces JO.

Parmi les sportifs et équipes françaises suivantes, qui sera sacré, selon-vous, champion olympique lors de Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

Macron mise sur une cinquantaine de médailles, moins de 5% des Français sont d'accord

Lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, la France a décroché 33 médailles, dont 10 en or. Selon vous, combien de médailles la France pourrait-elle obtenir lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Gracenote, fournisseur de données sportives, qui offre des pronostics par nations avant les JO de Paris, mise sur une 3e place de la France au tableau des médailles, derrière la Chine et les Etats-Unis. Les athlètes tricolores obtiendraient avec 52 médailles dont 27 en or selon les statistiques. Selon notre sondage YouGov, les Français sont moins optimistes sur le total avec seulement 4,87% des personnes interrogées qui misent sur plus de 45 médailles.

Rappelons qu'Emmanuel Macron lui même a indiqué que l'objectif des 50 médailles était "atteignable". D'après notre étude, la majorité des Français mise plus sur 35 à 45 médailles avec 42,58% des votes.

Les Français favorables à la cérémonie d'ouverture sur la Seine

La dernière question de notre sondage réalisé entre le 1er et le 4 mars, portait sur la cérémonie d'ouverture. À la question, "dans quelle mesure l'organisation de la cérémonie d'ouverture sur les quais de Seine, à Paris, est-elle une bonne idée, ou non ?", 27,66 % des personnes interrogées ont estimé qu'il s'agit d'une bonne idée (oui / plutôt) contre 19,76% estimant qu'il ne s'agit pas vraiment d'une bonne solution (non / pas vraiment). Environ 20% des personnes interrogées n'ont également pas vraiment d'opinion sur la question. La cérémonie le long de la Seine convainc deux fois plus les hommes que les femmes (20% contre 10% de "Oui, tout à fait") et surtout les 25-34 ans (23%) et.... les habitants de région parisienne (26% de "Oui, tout à fait").

*Toutes les données ici présentées sont de YouGov France, sauf mention contraire. L'enquête a été réalisée sur 1030 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 1 au 4 mars 2024.