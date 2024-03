Quel artiste à la cérémonie d'ouverture des JO ? Ce qu'en pensent les Français

Qui les Français voudraient voir chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ? Voici notre sondage exclusif, réalisé avec YouGov.

La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques promet d'être mémorable, si le résultat est à la hauteur des ambitions de Thomas Jolly, chef d'orchestre de l'événement. Le défilé aura lieu sur la Seine au coeur de Paris, le vendredi 26 juillet prochain. Une première dans l'histoire des Jeux. Pour que cette cérémonie soit totalement inoubliable, l'affiche doit l'être tout autant. Alors quelle star assurera le spectacle et enchantera les centaines de milliers de spectateurs qui feront le déplacement et le milliard de téléspectateurs attendus dans le monde entier ?

Avant la désignation d'un ou de plusieurs artistes pour chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les rumeurs vont bon train, alimentées par la presse et les divers commentateurs sur les réseaux sociaux. Dans un article paru le 29 février dernier, L'Express indique qu'Emmanuel Macron aurait lui-même arrêté son choix sur Aya Nakamura, à qui il aurait demandé de reprendre une autre chanteuse emblématique : Edith Piaf. Ce qui n'aurait rien de surprenant compte tenu de la popularité de l'interprète de Djadja en France et à l'international.

Mais qu'en pensent les Français ? Avec l'institut de sondage YouGov, Linternaute a pu demander son avis à un panel représentatif de la population française d'un millier de personnes, à quelques mois seulement de la cérémonie d'ouverture*. La question était la suivante : "Parmi une liste de noms d'artistes français, le(s)quel(s) aimeriez-vous voir participer lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?" Voici les enseignements de notre sondage exclusif.

Aya Nakamura déçoit, Florent Pagny surprend

Si Emmanuel Macron semble avoir émis le souhait de voir Aya Nakamura chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, pour les Français interrogés, le choix semble tout autre. En tête de ce classement, ça n'est pas une surprise, on trouve le DJ français le plus connus dans le monde : David Guetta, qui glane 19% des votes. Et derrière lui, bien plus étonnant : le chanteur Florent Pagny s'est hissé à la confortable deuxième place parmi la liste des artistes proposés pour assurer le show, avec 17% des votes.

Le mythique - et séparé - duo Daft Punk complète le podium avec 15% des suffrages, oubliant au passage qu'après des rumeurs et des appels de pied lancés par Thomas Jolly un matin sur France Inter, les DJ casqués avaient, semble-t-il, décliné l'invitation. Et les Français sont loin d'avoir les mêmes préférences que le président de la République : Aya Nakamura n'arrive qu'à la onzième place de notre classement, avec 6% des suffrages.

Parmi la liste suivante d'artistes musicaux Français, le(s)quel(s) aimeriez-vous voir participer lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Veuillez sélectionner jusqu'à 3 réponses.

Les jeunes préfèrent DJ Snake à David Guetta

L'autre grand enseignement de notre sondage exclusif concerne le segment des 18-24 ans, interrogés lors de cette enquête. Contrairement à leurs aînés et à la majorité des personnes interrogées, les plus jeunes préféreraient voir DJ Snake assurer le show à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec 31% des suffrages, devant David Guetta, en deuxième position cette fois avec 24% des votes. Sur la troisième marche du podium, on trouve le rappeur français qui a rempli deux concerts au Stade de France en quelques heures : Ninho, avec 23% de réponses positives.

La chanteuse française la plus écoutée au monde - encore elle - Aya Nakamura, n'arrive qu'à la quatrième place de ce classement avec tout de même 22% des votes des personnes sondées. Et si Mylène Farmer peut se féliciter d'être plébiscitée par 17% des plus de 55 ans, seul 1% des 18-24 ans l'a désignée comme l'artiste qu'ils aimeraient voir à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.

Parmi la liste suivante d'artistes musicaux Français, le(s)quel(s) aimeriez-vous voir participer lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Veuillez sélectionner jusqu'à 3 réponses (18-24 ans).

Partout dans le monde et depuis des décennies, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques reste l'un des moments les plus mémorables de la compétition sportive, la plus attendue et la plus importante au monde. Ces cérémonies donnent désormais lieu à des spectacles colossaux, un défi pour les pays organisateurs, comme c'est le cas pour la France et Paris.

Et l'artiste choisi pour le lancement des JO de Paris aura une partie de cette pression sur les épaules. Charge à lui ou à elle d'égaler des performances aussi incroyables que celles de Whitney Houston à Seoul en 1988, Freddie Mercury à Barcelone en 1992, Stevie Wonder à Atlanta quatre ans plus tard, mais aussi Björk à Athènes en 2004 ou encore Paul McCartney à Londres en 2012.

*Toutes les données ici présentées sont de YouGov France, sauf mention contraire. L'enquête a été réalisée sur 1030 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 1 au 4 mars 2024.