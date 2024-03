"On va jouer à Lille pour de vrai ?" Cette légende NBA choquée de ne pas être à Paris pour les JO

Cette star américaine, surprise de ne pas jouer la compétition de basketball des JO de Paris 2024 dans la capitale, a dénigré la capitale du Nord...

Pour accueillir les nombreuses épreuves des jeux Olympiques de 2024, les organisateurs ont dû chercher toutes les salles disponibles. En Île-de-France, 26 sites différents seront le théâtre des compétitions. Mais face à une telle organisation, certains sports ont dû voir certaines de leurs rencontres s'éloigner de la capitale. Ainsi, les sports nautiques vont s'établir à Marseille, tandis que le surf s'exile de l'autre côté du globe, à Tahiti et sa célèbre vague de Teahupo'o. Si la délocalisation semble ici assez naturelle et compréhensible, des sportifs venus d'autres disciplines se sont plaints du déménagement.

Au premier rang des délocalisés un peu aigris, on trouve les basketteurs, dont les premières rencontres se dérouleront à Lille, au stade Pierre Mauroy, et non à l'Accor Arena de Bercy, comme l'équipe de France en a l'habitude lorsqu'elle joue à domicile. Le site accueillant le tour préliminaire du basketball avait été au cœur des débats lors de l'attribution des sites de compétition, et le choix de Lille n'avait pas fait l'unanimité. Ce choix, qui avait déjà fait réagir les basketteurs français et notamment Evan Fournier, a également surpris l'américain Kevin Durant.

Le MVP 2014 et vainqueur des derniers JO avec la Team USA a récemment appris en conférence de presse que le basket ne sera pas dans la capitale, au moins pour les premiers matchs. Et il a été pour le moins surpris de cette information, qui visiblement n'était pas encore arrivée jusqu'à lui, répondant "attendez, pour de vrai ?" au journaliste de The Athletic qui lui a posé la question.

Le basketball a fait les frais de certains changements de dernière minute dans les sites de compétition. Au départ, c'est la relocalisation des épreuves de natation à l'arène Paris la Défense en raison d'un nombre de places insuffisant dans le nouveau Centre Aquatique Olympique qui a créé une réaction en chaine. Exit la gymnastique à Paris la Défense, elle est maintenant à l'Accor Arena. Sauf que les épreuves de gymnastique se dérouleront en même temps que le basket, qui a donc dû trouver une nouvelle salle. Pour éviter de changer le site de la moitié des sports des JO, le comité d'organisation décide d'envoyer le basket à Lille, ce qui n'est visiblement pas au goût de Kevin Durant et de ses coéquipiers.

La star des Phoenix Suns peut cependant être rassurée : les phases finales de la compétition, elles, auront bien lieu à Paris, et ne pas voir les américains sortir des poules serait une immense surprise. Après la désillusion de la Coupe du monde en septembre dernier, la team USA veut en effet se racheter et "envoyer un message au monde", selon les mots de l'allier des Suns. Il tentera de remporter sa quatrième médaille d'or olympique, entouré des tous les meilleurs joueurs américains qui semblent vouloir être présents à Paris l'été prochain, à commencer par LeBron James et Stephen Curry.