L'un des favoris du Tour de France est aussi champion du monde de saut à ski

Du saut à ski au cyclisme, le parallèle n'est pas évident. Pourtant ce cycliste a réussi à être champion du monde dans les deux disciplines.

En Slovénie, le saut à ski est une institution. Cette discipline si particulière des sports d'hiver est implantée depuis longtemps dans ce pays de l'ouest des Alpes. Le principe ? S'élancer sur un tremplin à plus de 90 km/h pour planer, avec des skis spéciaux bien plus larges que la moyenne, le plus loin possible pour obtenir le plus de points possible de la part des juges, grâce à la longueur du saut et la perfection de la technique.

Si le saut à ski est né en Norvège, la Slovénie est depuis de nombreuses années au sommet de la hiérarchie mondiale de la discipline, portée Peter Prevc ou encore Timi Zajc. Avec, au centre de l'imaginaire slovène, le mythique tremplin de Planica. Situé à côté de la station de Kranjska Gora, c'est l'un des cinq sites au monde disposant d'un tremplin de vol à ski, une des disciplines du saut à ski permettant de réaliser des sauts de plus de 200 mètres.

Cette popularité fait que beaucoup de jeunes Slovènes s'essayent au saut à ski, et les stars slovènes du cyclisme de ces dernières années n'échappent pas à la règle. Parmi eux, un coureur a fait plus qu'essayer, puisqu'il est champion du monde de la discipline. En 2007, la Slovénie remporte en effet le concours par équipe des championnats du monde junior de saut à ski, avec dans ses rangs un certain Primoz Roglic. Le triple vainqueur du Tour d'Espagne s'est en effet illustré sur les tremplins avant de monter les cols alpins. Cependant, une lourde chute en 2007 vient ralentir sa carrière. Et même s'il rechausse les skis, il n'est plus parmi les meilleurs Slovènes, ce qui met fin à ses rêves olympiques. Il se tourne alors vers le vélo et intègre en 2013 une équipe professionnelle, Adria Mobil.

Mais c'est à partir de 2016 et de son arrivée dans l'équipe Jumbo que sa carrière décolle véritablement. Il gagne alors le chrono de la neuvième étape du tour d'Italie. Roglic gagne sur le Tour de France dès l'année suivante, dans une étape de montagne terminée en solitaire à Serre Chevalier.

Il termine cette année là deuxième des championnats du monde de contre-la-montre, confirmant ses prédispositions dans cet exercice. À partir de 2019, Primoz Roglic devient l'un des meilleurs coureurs du peloton, enchainant entre 2019 et 2021 trois victoires sur la Vuelta, une deuxième place en 2020 au Tour de France et un titre de champion olympique de contre-la-montre à Tokyo en 2020. C'est d'ailleurs de ses propres mots "un moment vraiment spécial", expliquant qu'il ne "préfère ne retenir qu'une seule victoire, celle de (son) titre olympique sur le chrono à Tokyo". Celui qui rêvait de devenir champion olympique en saut à ski a finalement remporté cette médaille d'or si convoitée, mais dans une discipline totalement différente.