Le fils de cette légende du foot est une des stars de la série Emily in Paris

Emily in Paris est une série mondialement connue, dans laquelle l'héroïne est incarnée par Lily Collins. Mais un autre acteur de la série est le fils d'un joueur de football français et champion d'Europe.

La série Emily In Paris a connu un succès mondial ces dernières années. Produite et diffusée sur la plateforme Netflix, elle raconte l'histoire d'une Américaine, Emily Jane Cooper, jouée par l'actrice Lily Collins, qui déménage à Paris alors que son agence de marketing rachète un autre agence dans la capitale. Elle découvre alors la ville et la culture parisienne. Comédie dramatique à l'eau de rose, la série a été plébiscitée dans le monde entier, restant dans le top dix de la plateforme pendant des mois, jusqu'à 40 semaines dans certains pays comme le Royaume-Uni. La saison 1 également été regardée plus de 58 millions de fois aux Etats-Unis.

La narration de la série se centre autour de la vie professionnelle, amicale et amoureuse de l'héroïne. Emily rencontre notamment dans la série le personnage de Gabriel, un chef cuisinier. Ce dernier, joué par Lucas Bravo, va devenir un personnage central de l'histoire. L'acteur de 36 ans est déjà connu des fans d'une autre série télévisée. Il a en effet participé en 2016 au célèbre feuilleton de France 3 "Plus belle la vie", dans le rôle de Mathieu Grange.

Si le nom de Lucas Bravo n'est pas inconnu, c'est parce qu'il est le même que celui d'un ancien joueur de football du Paris Saint-Germain. Lucas Bravo est en effet le fils de Daniel Bravo, joueur formé à l'OGC Nice et ancienne figure du PSG, qui a participé à plus de 500 matchs dans le championnat de France et qui a porté 13 fois les couleurs de l'équipe de France. Celui qui a été surnommé "le Petit Prince" a même participé à l'Euro 1984 remporté par les coéquipiers de Michel Platini, alors qu'il réalisait une saison pleine avec l'AS Monaco.

Mais c'est bien avec le Paris Saint-Germain que Daniel Bravo a écrit ses plus grandes heures, à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Après sa carrière professionnelle, il est rapidement entré dans le monde de la télévision, en 2001 sur TPS. Il est ensuite resté de nombreuses années chez Canal Plus, où il a fait partie des voix du football de la chaine, avant de rejoindre Bein Sports.

Son fils Lucas n'a pas choisi le même parcours, mais a préféré un itinéraire plus proche de celui de sa mère. Eva Bravo est en effet une chanteuse, mais aussi une présentatrice de la télévision italienne. Lucas Bravo est parti étudier le théâtre aux Etats-Unis, avant d'intégrer en 2017 l'académie d'acteurs Actors Factory.

On devrait revoir le fils de Daniel Bravo très prochainement sur la plateforme Netflix, puisqu'une nouvelle saison de Emily in Paris a été annoncée pour le 15 août.