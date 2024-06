Kevin Mayer privé de JO ? Cette règle peut encore sauver la star française

La star de l'équipe de France d'athlétisme pourrait participer aux JO sans les minima grâce à une règle méconnue.

Disputer les JO est l'objectif ultime pour de nombreux athlètes. Lorsque ces Jeux olympiques se disputent dans son propre pays, l'envie et le souhait de performer sont décuplés. À Paris, les Français seront attendus avec des espoirs de nombreux titres olympiques et un classement élevé au tableau des médailles.

Parmi les stars attendues, on trouve Kevin Mayer. Le décathlonien est LA grande chance de médaille d'or de l'athlétisme français et même la chance tout court de médaille dans cette discipline, qui a du mal à détecter des talents depuis plusieurs années. Double champion du monde, Kévin Mayer n'a jamais obtenu la médaille d'or lors des JO, mais est tout de même double vice champion olympique, avec l'argent à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021.

Mais souvent touché par les blessures depuis plusieurs mois et même années, Kevin Mayer n'a pas encore réalisé les minima olympiques (8464 points) pour pouvoir s'aligner aux JO de Paris 2024. Statistique inquiétante, le Français n'a plus terminé un décathlon depuis celui de San Diego aux Etats-Unis en 2022, qui l'a mis sur le toit du monde pour la deuxième fois.

Afin d'éviter un drama pour la délégation française, la Fédération d'athlétisme a réussi à obtenir une wild card pour Kevin Mayer afin qu'il puisse participer aux prochains championnats d'Europe à Rome qui se disputent du 7 au 12 juin. Car le Français n'était pas qualifié. Cette invitation est d'ailleurs une grande première pour un athlète non qualifié et qui n'est pas inscrit à la "Race Road to Rome" (pour les athlètes invités sur quotas ou dérogation). Le statut des championnats d'Europe devrait lui permettre de se contenter d'une performance bien moindre (8100 à 8200 points) pour se qualifier au "ranking" (classement mondial basé sur celui de l'ATP) de la fédération internationale, comme le rapporte L'Equipe.

Si c'est un nouvel échec pour le Français que ce soit au niveau de l'invitation ou de la performance, la Fédération souhaiterait inclure un décathlon lors des championnats de France élite les 29-30 juin (mais sans remettre de titre de champion national, puisqu'il a été décerné lors des championnats de France d'épreuves combinées les 18 et 19 mai à Oyonnax) afin d'offrir une possibilité à Kevin Mayer de faire les JO.

Interrogé régulièrement à ce sujet, Kevin Mayer a tout de même expliqué qu'il avait du mal à se projeter, mais reste confiant. "Je ne suis pas inquiet pour me qualifier. C'est le décathlon, on est tous 'pétés' (blessés)", selon des propos rapporté par l'Agence France presse. "Si je veux être en accord avec moi-même, il faut que j'arrête de vouloir être pressé de faire les minima et que je me fasse confiance." Pour rassurer ses fans, Kevin Mayer a pris l'habitude des qualifications olympiques à l'arrache comme en 2012 (obtenue début juillet un mois avant les JO après trois abandons) et en 2016 (obtenue fin mai).