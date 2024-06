Un hacker révèle la lettre à avoir dans tous vos mots de passe pour améliorer leur sécurité

Disposer d'un mot de passe sécurisé est essentiel pour protéger vos données. Mais saviez-vous qu'il existe une lettre susceptible de résister à de nombreux hackers ?

Vous avez certainement l'habitude de rentrer un mot de passe pour accéder à vos sites et applis préférés, qui nécessitent un compte ou un espace utilisateur. La combinaison de cet ensemble de chiffres et lettres représente la sécurité la plus basique pour accéder à certains services en ligne. De nos jours, les mots de passe sont pourtant de moins en moins sécurisés et il est aisé pour un pirate informatique d'accéder à vos données personnelles si ces dernières sont protégées par un mot de passe trop peu élaboré.

Il est donc vivement recommandé de se constituer plusieurs mots de passe, dotés de différents chiffres, lettres et caractères spéciaux pour rendre plus difficile la tâche des hackers. Ces derniers disposent en effet d'outils de plus en plus avancés, capables de taper de multiples tentatives de mots de passe jusqu'à trouver le bon. Les pirates informatiques profitent également des fuites de données de sites et services web pour récupérer vos mots de passe et espérer que vous les utilisiez sur d'autres comptes.

Le dénommé José Javier Pastor Valero a récemment dévoilé quelques astuces pour se protéger davantage contre ces menaces en ligne. Parmi ces dernières, le hacker, plus connu sous le pseudonyme de "Hackaviss", a notamment évoqué une lettre de l'alphabet qui complique fortement la vie des pirates informatiques lorsque ces derniers recherchent votre mot de passe.

La lettre en question provient de l'alphabet espagnol. Il s'agit du "ñ" que l'on ne retrouve pas sur les claviers traditionnels en français. En effet, si un hacker désire entrer cette lettre, il devra au préalable étendre les capacités d'écriture de son clavier ou connaitre le raccourci "Alt + 164" par coeur.

Pour autant, José Javier Pastor Valero rappelle également l'importance de disposer d'un mot de passe fort. Ce dernier doit donc mêler plusieurs caractères spéciaux et difficiles à répéter comme le ñ, mais également des chiffres et des lettres mélangés. Le mot de passe doit également être suffisamment long pour être très difficile à comprendre et à reproduire.

Ces dispositions sont malheureusement peu efficaces dans le cas où votre mot de passe a été victime d'une fuite de données. Pour savoir si c'est le cas, n'hésitez pas à faire appel à des sites comme "have i been pwned ?" qui permet de consulter si votre adresse mail a été victime d'une fuite de données récemment.