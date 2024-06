Michel Platini compte une sélection dans ce pays totalement inattendu

Michel Platini a marqué l'histoire de l'équipe de France et reste dans les esprits comme l'un des joueurs les plus importants. Mais le numéro 10 et capitaine a également porté le maillot d'une autre sélection.

Champion d'Europe en 1984, sélectionneur des Bleus, président de l'UEFA, Michel Platini est une légende du football français, et de l'histoire du ballon rond en général. Auteur de 41 buts en 71 sélections avec l'équipe de France, il a été la pièce centrale de l'équipe qui est parvenue en demi-finale des coupe du monde 1982 et 1986, et au titre à l'Euro en 1984. À cette période, Michel Platini est unanimement considéré comme le meilleur joueur du monde, et remporte la distinction individuelle la plus importante, le ballon d'or, à trois reprises en 1983, 1984 et 1985.

Michel Platini a également présidé le comité d'organisation de la coupe du monde en 1998 en France, remportée par les Bleus. Plusieurs années plus tard, il avait expliqué qu'en plaçant la France et le Brésil dans deux groupes opposés, il avait assuré aux coéquipiers de Didier Deschamps et de Zinedine Zidane de ne croiser les Brésiliens qu'en finale.

Mais en plus d'avoir écrit l'histoire de l'équipe de France, Michel Platini a également porté le maillot d'une autre sélection nationale. En effet, après sa retraite en 1987 Michel Platini prend la tête de l'équipe de France en 1988 en tant que jeune sélectionneur. Il est alors invité par l'émir du Koweït pour participer à une rencontre non officielle entre la Jordanie et Omen.

Il participe à ce match, disputant une mi-temps dans chaque équipe. Quelques jours plus tard, Michel Platini doit également assister en tribune à une rencontre officielle de préparation au championnat d'Asie entre le Koweït et l'URSS. Mais à la surprise générale Michel Platini, n'est pas assis dans le stade Al-Sadaka de Koweït City, mais est présent en tenue sur le terrain, avec le maillot de l'équipe national du Koweït.

Le champion d'Europe 1984 participe à 21 minutes de jeu avant d'être remplacé. Pour l'anecdote, le Koweït s'est incliné dans ce match deux buts à zéro. Michel Platini est, lui, revenu en France comme sélectionneur, comme si de rien n'était, et cette histoire n'avait pas eu grand retentissement, car très peu d'images avaient filtré. Mais ce match sous les couleurs du Koweït aura tout de même "été officiellement enregistré" comme le dernier match en carrière de Michel Platini.