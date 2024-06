Le salaire de Clément Turpin est connu et les chiffres sont étonnants

Le salaire de l'arbitre français Clément Turpin, qui officiera pour le premier match de l'Euro 2024, a été dévoilé.

Les salaires annuels dans le football professionnel peuvent souvent faire tourner la tête à qui ne connaitrait pas bien l'écosystème et l'environnement économique qui entoure ce sport si populaire, le plus suivi de la planète. Entre salaire, prime à la signature ou prime de transfert, droit d'exploitation de leur image et sponsoring personnel avec différentes marques, le salaire annuel des plus grands joueurs de la planète peut atteindre plusieurs dizaines, voire la centaine de millions d'euros, voire plus encore pour les superstars du ballon rond.

Pour autant, tous les joueurs professionnels n'atteignent pas ces montants de salaire. Si le salaire mensuel moyen au Paris Saint-Germain approche du million d'euros brut selon le journal "L'Equipe " (937 000 €), en bas du classement en Ligue 1, le Clermont foot verse en moyenne un salaire mensuel brut de 28 000 €. Il faut cependant rappeler que tous ces salaires sont largement au-dessus du salaire moyen en France, qui est de 2600 € net mensuel. Mais aussi de celui des arbitres.

Alors que l'Euro 2024 débute ce vendredi 14 juin, le journal L'Equipe a également dévoilé le salaire des principaux arbitres de Ligue 1. Parmi eux Clément Turpin, qui sera au sifflet pour le match d'ouverture de l'Euro entre l'Allemagne et l'Ecosse. Arbitre expérimenté qui officie depuis de nombreuses années au plus haut niveau européen et international, Clément Turpin est l'arbitre français le mieux payé, avec un salaire annuel de 260 000 €.

S'il est bien mieux rémunéré que ses homologues en Ligue 1, qui touchent en moyenne 100 000 € de moins, c'est en très grande partie dû à sa convocation pour arbitrer dans les compétitions européennes et internationales, la Ligue de champions et les grands compétitions comme l'Euro justement.

En effet, les arbitres au sifflet durant cet Euro en Allemagne recevront de la part de l'UEFA un salaire de 10 000 € par match. Pour ce qui est du championnat, l'ensemble des salaires des arbitres de Ligue 1 sont pris en charge en intégralité par la LFP. Si ces sommes touchées par les arbitres de Ligue 1 semblent importantes, il faut tout de même rappeler que les arbitres touchent en moyenne plus de deux fois moins que le salaire moyen du club de Ligue 1 avec la plus petite masse salariale.