"On dirait un ours en colère", la folle anecdote sur les nuits de Teddy Riner

Teddy Riner n'a pas la personnalité ni la carrure la plus discrète du sport français, ni dans les médias ni dans son sommeil.

Avec 2,04m pour environ 150 kg, Teddy Riner est une montagne de muscles. Onze fois champion du monde, triple champion olympique, le Guadeloupéen de 35 ans a battu tous les records dans la catégorie des plus de 100 kg depuis son premier titre en 2007. Depuis le début de sa carrière, il affiche un total de 268 victoires pour seulement douze défaites, soit un pourcentage de 95,6% de victoires.

Sélectionné pour ses cinquièmes Jeux olympiques, il est allé chercher une quatrième médaille d'or, la troisième en individuel après 2012 et 2016 à l'occasion de ces JO de Paris. Il défendra également le titre de l'équipe de France en équipe remporté à Tokyo en 2021 face aux Japonais.

Durant ses premières années professionnelles, Teddy Riner a régulièrement partagé sa chambre lors des compétitions avec le judoka Ugo Legrand. Ce dernier, né la même année que Riner, a remporté trois médailles aux championnats du monde et une médaille de bronze olympique à Londres, dans sa catégorie des moins de 73 kg.

Legrand et Riner en 2011. © LORENVU/SIPA (publiée le 08/07/2024)

Formés tous les deux à l'Insep, Teddy Riner et Ugo Legrand ont développé une franche amitié, même si le second a pris sa retraite assez tôt, dès 2015. Il explique notamment dans un entretien à L'Equipe avoir "eu envie d'arrêter le judo après les JO de Londres". "J'avais 23 ans, j'avais atteint un rêve de gosse. Je n'avais pas envie de m'acharner éternellement dans un sport et essayer d'aller rechercher des performances."

Toutes ces années à l'Insep et en préparation avec l'équipe de France ou lors des grandes compétitions aux côtés de Teddy Riner donnent à Ugo Legrand de nombreuses anecdotes à raconter sur le champion onze fois titré en championnats du monde. Il a notamment raconté que Teddy Riner n'était pas le plus silencieux des dormeurs.

"C'est un énorme ronfleur, confie l'ancien spécialiste de la catégorie des moins de 73 kg et compagnon de chambre régulier de Riner. Et quand on siffle pour tenter de le faire taire, c'est pire, c'est affreux, on dirait un ours en colère". Entre ses 2,04m et cette tendance bruyante dans son sommeil, Teddy Riner ne doit en effet pas être le plus discret des colocataires.