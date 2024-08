Romane Dicko est la cousine ce cette star française

Championne du monde, médaillée olympique, Romane Dicko est une sportive hors paire de l'équipe de France. Et elle n'est pas la seule sportive de la famille.

Le sport de haut niveau est souvent une affaire de famille. On ne compte plus les fils ou les neveux des basketteurs professionnels américains qui tentent leur chance en NBA, avec plus ou moins de réussite. Stephen et Seth Curry, Gary Payton III, Scottie Pippen Jr., ... tous ont eu un parent professionnel en NBA avant eux.

Parfois, le ou les parents du sportif en question n'ont pas pratiqué le même sport. C'est le cas par exemple d'Evan Fournier. Si aucun de ses deux parents n'a jamais pratiqué le basketball à haut niveau, ils étaient tous les deux judokas, et avaient intégré l'Insep.

Ainsi, la judokate Romane Dicko, médaillé de bronze aux derniers Jeux olympiques à Tokyo et championne du monde en plus de 78 kg, a bénéficié de l'héritage familial dans sa formation. Son cousin est en effet nul autre que le champion de triple saut Teddy Tamgho. Champion du monde en 2013 du triple saut avec une marque à 18,04m.

Celui qui, trois ans et demi après l'annonce de sa retraite a annoncé son retour à la compétition dans le but de participer aux Jeux de Paris a été particulièrement attentif à la formation de sa cousine, lui dispensant ses conseils notamment dans la gestion des médias.

"C'est lui qui filtre tout. à chaque fois qu'on me sollicite, je renvoie à son numéro et c'est lui qui s'en occupe. Comme ça je n'ai que ma carrière à m'occuper", avait déclaré Romane Dicko en 2018 lors s'une interview réalisés par RMC. Aujourd'hui la judokate a pris un nouvel envol dans sa carrière avec ses titres olympiques et de championnat du monde et que Teddy Tamgho a repris une carrière professionnelle.

Cette propension de joueuses et de joueurs issus de famille de sportifs s'explique assez facilement. En effet, les enfants de sportifs commencent souvent le sport plus tôt que la moyenne des enfants de leur âge, et ont à disposition une connaissance des rouages et des mécanismes du sport de haut niveau, que ce soit dans la qualité de l'entrainement, la connaissance des politiques de détection ou l'importance de l'équilibre de vie, de la nutrition et de l'implication nécessaire à performer au plus haut niveau.