"Bon courage aux filles qui vont m'affronter", le tirage de la mort d'Agbegnenou ne l'effraie pas

Clarisse Agbegnenou se lance dans un nouveau défi aux JO de Paris. Après sa maternité et un retour progressif à la compétition, elle vise de nouveau l'or en judo en catégorie -63kg.

Trois ans après un titre olympique tellement attendu à Tokyo et suivi d'une deuxième médaille d'or par équipe, Clarisse Agbegnenou repart au combat en judo en catégorie -63kg dans ces JO de Paris 2024. Loin de la mainmise affichée avant les JO de 2021, la Française fait face cette fois à un immense défi. La judokate française n'est plus la reine imbattable de la catégorie qu'elle était en arrivant dans la capitale nippone.

Après une pause maternité, son retour sur le circuit a été progressif et ses récents résultats ne lui ont pas offerts de garantie ni de passage direct en 8e de finale. Championne du monde 2023, elle a ensuite vécu un inhabituel échec aux championnats d'Europe (7e) puis a pris la 3e place des derniers Mondiaux, un résultat qui n'a pas rassuré les observateurs.

6e mondiale au ranking, sans statut de tête de série, elle devra donc batailler dès les premiers tours en affrontant l'Israëlienne Gili Sharir en entame, une judokate vice-championne d'Europe en novembre dernier là où Agbegnenou avait terminée 7e, battue en quart de finale par la Kosovare Laura Fazliu qu'elle pourrait retrouver dès les quarts de finale.

La route sera encore corsée derrière avec la Canadienne Catherine Beauchemin-Pinard qui avait fait tomber Agbégnénou en quarts de finale des derniers Mondiaux en mai dernier. Injouable ? Pas pour la porte-drapeau des Bleus à Tokyo qui arrive regonflée à bloc après son échec aux championnats du monde (3e).

"Après la grossesse, le retour a été difficile. Aujourd'hui, je ne suis plus la même athlète qu'avant, mon mental et physique sont différents et ma technicité a changé. Mais maintenant que j'ai trouvé la forme, je me sens forte et mon mental est d'acier. Je dis bon courage aux filles qui vont m'affronter", a-t-elle lancé avant le début de la compétition, dans une interview accordée à Actu.fr. Le message est lancé, la reine Clarisse entend bien récupérer son trône et glaner une nouvelle médaille olympique.