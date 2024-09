Le fils de Gad Elmaleh pratique ce sport méconnu et est même l'un des meilleurs

Raphaël Elmaleh, fils de l'humoriste Gad Elmaleh et de la princesse Charlotte Casiraghi est particulièrement doué dans ce sport.

Gad Elmaleh est un comédien et humoriste français, particulièrement apprécié en France et à l'étranger. L'homme est également papa d'un petit Raphaël, aujourd'hui âgé de dix ans, et qui fait la fierté de son père et de sa mère, Charlotte Casiraghi, fille de la princesse de Monaco. Malgré la rupture entre les deux parents, la relation reste bonne pour le bien être du jeune homme.

"J'ai beaucoup de respect pour la famille de mon fils, avec qui j'ai de bons rapports. Et je ne vous dis pas ça par diplomatie", avait lancé Gad Elmaleh il y a quelques années à la suite de sa séparation, actée en 2015 après quatre ans de relation. Le jeune homme, protégé et discret dans les médias, habite bien évidemment dans la Principauté, ce qui lui permet de s'épanouir dans un sport typique de la ville monégasque, le Pàijeda, un sport inventé à Monaco qui est une sorte d'art martial.

Créé en 2020, le Pàijeda est bien une discipline sportive de défense (sport d'a defesa) et de combat (sport di cumbatimentu), utilisant des techniques référencées de défense, de percussions (boxing avec les membres supérieurs et inférieurs ou bâton factice en mousse), de préhensions ou saisies (amenée au sol, projections, immobilisation, clés, étranglements, points de pression), debout et au sol.

Le fils de Gad Elmaleh et de Charlotte Casiraghi a participé à une compétition de pàijeda il y a quelques mois en présence notamment du prince Albert II de Monaco, réunissant une grosse centaine de compétiteurs. D'après les informations de Monaco Matin, Raphaël Elmaleh s'est classé sur le podium à plusieurs reprises. Il a obtenu la médaille d'argent au cours de la discipline Assaut, dans la catégorie benjamins, et s'est classé troisième après avoir démontré ses compétences techniques.

Pour la petite (ou la grande) histoire, le fondateur de ce sport est Claude Pouget, qui a été officier au sein de la Police monégasque durant une trentaine d'années, exerçant notamment les fonctions de chef d'une unité d'élite et formateur (self-défense et légitime défense).