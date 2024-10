Cela touchait trop à leur intimité : Zidane s'est fâché avec sa femme à cause d'un autre joueur

La légende Zinedine Zidane n'est pas infaillible, surtout avec sa femme.

Zinedine Zidane est la plus grosse légende du sport tricolore pour de nombreux Français. Même ceux qui ne connaissent pas grand chose au sport ou qui ne sont tout simplement pas intéressés, ont déjà entendu au moins une fois parler de l'ancien champion du monde.

Mais connaissez-vous sa vie de famille ? Le numéro 10 de légende est marié à Véronique, sa femme depuis le 28 mai 1994, après une célébration au château du Haillan, à Bordeaux. Les deux s'étaient connus à Cannes cinq ans plus tôt, quand Véronique était à l'école de danse Rosella Hightower et que "Zizou" faisait ses gammes à l'AS Cannes. De cette union naîtront quatre enfants, Enzo en 1995, Luca en 1998, Théo en 2002 et Elyaz en 2005.

Si le coup de foudre a été instantané et qu'il est très rare de voir les deux tourtereaux en conflit, une affaire de maillot pourtant anodine a ébranlé le couple il y a quelques années. Lorsqu'il évoquait ses souvenirs pour Canal+ en 2022, le Français s'est en effet remémoré un souvenir étonnant.

"Le joueur qui m'a fait rêver quand j'étais en tribune, c'était Enzo Francescoli. Si j'avais eu la possibilité de faire un match avec lui, ça aurait été exceptionnel. J'ai joué contre lui et quelque part j'ai réalisé mon rêve, celui d'avoir son maillot", a confié Zizou. "Il jouait à River Plate, et on s'est échangé le maillot quand je jouais avec la Juventus. Mon rêve était de dormir avec son maillot surtout (rires). Donc je l'ai lavé, et j'ai dormi avec son maillot. Ma femme n'était pas contente parce qu'il y avait toutes les publicités là, mais j'ai dit 'une fois' (rires) ".

On vous rassure, cette affaire est surtout anecdotique pour le couple. L'ancien joueur du Real Madrid ne loupe jamais une occasion de rendre hommage à sa femme. "Ça fait plus de trente et un ans que nous sommes ensemble. Je lui dois énormément. J'ai toujours pu compter sur mon épouse", a-t-il pu notamment déclarer.

Pour Madame Figaro, le Français a d'ailleurs fait une confidence plutôt mignonne envers son épouse plus récemment. "J'aime bien écrire des petits mots à mon épouse. Ça devient presque original aujourd'hui parce qu'avec le téléphone, on n'a plus tendance à écrire. Pourtant, un mot écrit à la main, ça fait toujours effet et plaisir. Je l'avoue, mon écriture n'est pas la plus belle, ni la plus fantastique, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est le geste et ce que vous mettez dedans", a-t-il confié.