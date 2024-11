Cet arbitre professionnel va en prison toutes les semaines, "ils pensaient que je ne tiendrais pas plus d'un an"

Arbitre professionnel le week-end, il a une autre casquette la semaine et elle est étonnante.

Etre un arbitre professionnel, quelque soit le sport, n'est pas si évident. Très souvent, si les joueurs sont dans la lumière, l'homme censé être neutre est souvent dans l'ombre, sauf quand il se trouve sous le feu des critiques. Un arbitre professionnel doit d'ailleurs souvent se défendre, argumenter, convaincre, faire preuve de pédagogie. Ce qui peut servir aussi en dehors du terrain.

Arbitre professionnel du championnat de rugby de Pro D2, parfois de Top 14 et de Champions Cup en rugby, Flavien Hourquet a une double casquette très étonnante. En effet, l'homme de 41 ans est également professeur de mathématiques et de sciences physiques. Mais il n'exerce pas n'importe où. Son terrain de jeu cette fois est l'Établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Lavaur, dans le Tarn.

"Cela fait 5 ans que j'enseigne à l'EPM. Quand je suis arrivé, beaucoup m'ont avoué qu'ils pensaient que je ne tiendrais pas plus d'un an à ce poste. Enseigner dans cet établissement demande une approche particulière", a-t-il confié à la Dépêche du Midi. "Il faut mettre en œuvre une autre forme d'autorité avec des élèves qui sont dans leur grande majorité en décrochage scolaire. Le pays des rêves n'existe pas. Il faut partir de la réalité, ici encore plus qu'ailleurs."

Flavien Hourquet a un vrai rôle pédagogique avec des jeunes, âgés entre 14 et 17 ans. Mais est ce que les jeunes sont au courant de son second métier ? À priori non. "De toute façon, ils n'ont pas accès à la diffusion des matchs de Pro D2 dans leur cellule."

Ce travail a une vraie importance pour le neveu de René Hourquet, ancien arbitre international. Il y voit une vraie opportunité pédagogique. "Avant d'être à l'EPM, ils ne fréquentaient pas l'école ou étaient ceux que l'on retrouve en fond de classe. Il faut leur redonner goût à l'apprentissage des matières, leur faire comprendre qu'apprendre n'est pas une punition. Leur redonner confiance en eux, en fait."

Est ce qu'on peut établir un lien entre les deux métiers ? "Je respecte les joueurs et les élèves. Je veille à ce qu'ils comprennent et respectent les règles aussi bien sur le terrain que dans la classe pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans tous les cas, je dois faire preuve de pédagogie, d'équité et d'impartialité."