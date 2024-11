Un ancien élève de la Star Academy va devenir speaker du Paris Saint-Germain

Ancien candidat de la Star Academy, il est devenu un artiste reconnu et a sa chance pour devenir le speaker officiel du PSG.

Devenir speaker dans un stade de foot, de rugby ou autre, est un vrai métier, car il faut avoir une voix qui porte et un certain charisme. Ce sont peut être d'ailleurs ces critères qui ont poussé Paris 2024 à installer Denis Brongniart dans le costume de speaker au Stade de France, pour l'athlétisme lors des JO cet été. Mais pour les clubs de foot ou de rugby, il faut aller encore plus loin et incarner l'identité du club. Au PSG, Michel Montana était cette voix mythique, reconnaissable par tous les supporters du club de la capitale, et même au delà.

Mais depuis la fin de la saison dernière et après 26 ans de bons et loyaux services, Michel Montana a pris sa retraite sur un dernier "Ici c'est ? Paris !" mémorable. Quelques mois plus tard, les champions de France n'arrivent toujours pas à trouver un digne successeur. Pour preuve, le club parisien a déjà fait appel à deux speakers depuis le début de saison, l'animateur Miguel Derennes lors des quatre premières rencontres disputées à domicile, puis à Hervé Kohler, primé en 2016 après avoir remporté un concours pour devenir "Speaker d'un soir " à l'occasion des réceptions de Strasbourg et du PSV Eindhoven.

Selon les informations du Parisien, un troisième speaker va être testé pour les deux prochaines rencontres, le chanteur Jean-Luc Guizonne. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un ancien membre de la Star Academy, promu lors de la saison 5 avant d'intégrer la troupe de la comédie musicale "Le Roi Lion" à l'étranger et en France durant de nombreuses années.

Le jeune homme, fan inconditionnel du PSG, a déjà un CV bien rempli et intéressant pour le PSG, qui lui offre une opportunité en or. Et pour la petite histoire, sa compagne, Charlotte Namura-Guizonne (présente sur la photo juste au dessus) est désormais au bord du terrain pour PSG TV depuis le début de la saison, elle qui était une ancienne journaliste sport sur le plateau de Téléfoot.

Le choix de trouver un bon speaker peut paraître anodin, mais il est pris très au sérieux par le PSG. "C'est un sujet important et on veut vraiment prendre le temps de gérer ce dossier le plus intelligemment possible", a confié un des cadres du club au Parisien.

De nouvelles personnalités seront testées après la prochaine trêve internationale et les trois derniers matchs au Parc. Après avoir jugé les différentes prestations, une réflexion "poussée" sera alors entreprise par les dirigeants du PSG et le choix final sera annoncé au début de l'année 2025.