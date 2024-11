Netflix va diffuser ce championnat prestigieux et pour plusieurs années !

La plateforme de streaming investit de plus en plus dans le sport et se lance dans la diffusion de matchs.

La plateforme de streaming est connue pour sortir des séries à succès. De Stranger Things à The Crown en passant par Narcos ou encore Sex Education, il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Mais Netflix est désormais un grand diffuseur et même créateur de contenu sportif et propose de nombreuses séries immersives ou encore des show en direct.

Dans quelques mois Netflix va diffuser le show de catch de la WWE. Mais la plateforme a aussi décidé de se lancer à l'assaut d'un autre sport américain apprécié et suivi par des millions de fans tous les ans : le football américain et son championnat prestigieux, la NFL. C'est la première fois que des droits d'un grand championnat sont achetés par Netflix.

Le service de vidéo à la demande diffusera deux rencontres le jour de Noël 2024 et au moins un match à la même date en 2025 et 2026. Cette année, les deux matches diffusés seront Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers et Houston Texans - Baltimore Ravens.

Pourquoi une telle stratégie et pourquoi diffuser la NFL en France notamment ? Selon des chiffres évoqués lors de l'annonce, 39 des 50 meilleures audiences de l'année 2023 aux États-Unis ont été réalisées par des matches NFL, dont les 14 plus importantes. Si le cout était jugé trop élevé dans un premier temps pour diffuser des évènements traditionnels, la tendance a bien changé.

"Il n'y a aucun événement annuel, qu'il s'agisse de sport ou non, qui soit comparable à la NFL en termes d'audience", a expliqué la responsable du contenu, Bela Bajaria. Selon le Wall Street Journal, Netflix va débourser 75 millions de dollars pour diffuser chacun des deux matches de cette année. À la mi-temps de la rencontre et pour l'occasion, la chanteuse Beyoncé interprétera pour la première fois en direct les chansons de son album Cowboy Carter, sorti en mars dernier.

Mais attention ! Si certains espèrent voir Netflix acquérir de nombreux droits, ce n'est pas le but affiché de la plateforme, du moins pour le moment. Le vice-président Spencer Wang a expliqué qu'il ne s'agissait pas pour la plateforme de "faire un gros investissement dans le sport mais d'étoffer son catalogue d'événements ponctuels susceptibles de générer de l'audience".