C'est l'exercice numéro 1 pour brûler vos calories en trop, il fait travailler tout le corps !

Besoin de dépenser un maximum de vos calories ? Voici l'exercice parfait à réaliser.

Comme toujours, trouver le temps de faire les exercices n'est pas toujours facile lorsqu'on a un emploi du temps chargé. Mais il existe également un deuxième problème : trouver le bon exercice, qui vous permettra d'atteindre et accomplir parfaitement l'objectif que vous vous êtes fixé.

Par exemple, si vous voulez perdre un maximum de calories et perdre du poids, un exercice simple rempli tous les critères ou presque. Attention bien évidemment, chaque corps réagit différemment et ce qui fonctionne pour l'un, peut mettre plus de temps ou mal fonctionner pour l'autre.

L'exercice en question est le burpees. Un exercice de musculation tout-en-un, qui permet de solliciter tous vos muscles à la fois et donc de gagner du temps et de l'efficacité. Cet exercice est extrêmement populaire chez les sportifs, car il permet de muscler l'ensemble du corps et solliciter plusieurs groupes de muscles : les fessiers, ischio-jambiers, quadriceps et mollets pour les jambes, mais aussi les abdominaux, lombaires, pectoraux et triceps pour le tronc et les bras.

Vous pouvez le faire en plusieurs étapes, mais sachez que si vous faites l'exercice d'un coup, ce dernier présente un autre avantage puisqu'il permet de bosser son cardio, la force, l'endurance et la coordination des mouvements.

Mais attention, pour que ce soit efficace, il faut s'appliquer car vous risquez la blessure en cas de faux mouvement. Voici donc les mouvements exacts à réaliser :

Pour commencer, mettez vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, bras détendus

Fléchissez ensuite les genoux pour effectuer un squat

Placez ensuite les mains au sol avant de sauter légèrement pour envoyer vos pieds en arrière et être en position de planche

Contractez bien vos abdos pour que votre corps soit aligné et votre dos droit

Ramenez vos pieds vers l'avant en faisant un petit saut puis revenez en position de squat

Effectuez un saut verticalement en levant vos bras en l'air

Préparez-vous à enchainer les burpees en position de squat

Si vous vous considérerez comme débutant, vous pouvez réaliser les burpees sans effectuer le saut au moment de vous relever.