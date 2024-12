Kylian Mbappé a un "handicap" physique totalement méconnu, il perturbe sa vitesse

Le Français Kylian Mbappé a un problème physique secret. Passé inaperçu depuis plusieurs années, il commence à se révéler...

Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs de football au monde, même si depuis quelques semaines, ses performances ne sont plus les mêmes que lors de ses débuts. Le joueur est dans la tourmente et attire de nombreuses critiques de la part des supporters et des observateurs, qui attendent avec impatience le retour du "vrai" Kylian.

L'attaquant de l'équipe de France n'est pas devenu un joueur de deuxième division, loin s'en faut. Il est toujours capable de réaliser des performances de très haut niveau et de faire la différence à tout moment dans n'importe quelle rencontre. Mais sa vitesse balle au pied, révélée avec éclat au grand public à l'occasion de la finale de la Coupe du monde 2018, ne semble plus être la même qu'avant. L'âge joue évidemment sur cette explosivité dans les sprints, Kylian Mbappé devant progressivement adapter son jeu à la trentaine approchante. Mais une autre raison est parfois évoquée en catimini.

Le champion du monde a en effet un problème physique assez discret, mais considéré comme "parasite" par plusieurs experts. "Durant la poussée, alors que son genou droit se lance vers l'avant, il tend le bras gauche vers l'arrière. Un geste parasite", explique ainsi l'auteur Fabien Bauman dans 100 nuances de Mbappé. "Ce bras gauche qui part tendu vers l'arrière relève d'une fantaisie. (…) Dans le sens de la vitesse, c'est un contre-mouvement", analyse également Frédéric Aubert, responsable de la préparation physique des équipes de France de football.

Un mouvement contraire donc, qui freinerait la pointe de vitesse de Mbappé, mais qui n'a pas non plus empêché de réaliser un record lors du dernier Euro. L'attaquant du Real a été flashé à 36,5km/h l'été dernier, ce qui a fait de lui le joueur le plus rapide de ce championnat d'Europe, alors que de l'avis de tous, il n'était pas vraiment au top de sa forme.

Alors a-t-on affaire à une tare ou à un emballement de plus ? D'après l'émission espagnole El Chringuito, la vitesse maximale de Kylian Mbappé depuis l'entame de cette saison est de 36 km/h. Difficile d'affirmer que sur cet aspect du jeu, il est moins en forme qu'avant. Certains assurent que sans ce contre mouvement parasite, le Français serait encore plus rapide, peut être l'un des plus rapides au monde. Mais attention, les avis divergent et rien n'a encore été prouvé scientifiquement.