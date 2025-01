"Il m'a beaucoup aidé" : quand Lance Armstrong donne des conseils au vainqueur du Tour de France

Le multiple vainqueur déchu du Tour de France a prodigué de précieux conseils à un autre vainqueur de la Grande Boucle.

Lance Armstrong ne laisse pas indifférent les fans de cyclisme. Pour certains, il n'a plus rien à faire dans le milieu du vélo et a même gâché l'image du cyclisme en remportant sept fois le Tour de France grâce au dopage, en refusant en prime d'avouer pendant plusieurs années. Pour d'autres, il est difficile de renier ses performances et sa légende, surtout après avoir vaincu un cancer.

Très discret dans les médias, Lance Armstrong a pourtant toujours un œil sur les performances de ses ainés et n'hésite pas à donner un coup de main à certains anciens champions qui sont en difficulté dans la sphère sportive, privée et même financière. C'est le cas notamment du Britannique Bradley Wiggins. En proie à de très grosses difficultés financières depuis plusieurs années, l'ancien vainqueur du Tour de France 2012 a même été sans domicile fixe. Dans le podcast "The High Performance", il a avoué avoir reçu l'aide inattendue de Lance Armstrong.

Dettes à rembourser, problèmes de santé mentale et problèmes liés à l'alcool, Bradley Wiggins a touché le fond il y a quelques années. "Lance m'a beaucoup aidé au fil des années et encore plus cette année. Il veut me payer un séjour dans un centre spécialisé à Atlanta. Vous restez une semaine là-bas et on vous confisque votre téléphone. Lance est un homme bon. Et je ne dis pas ça pour excuser ce qu'il a fait, nous le savons tous. Mais (ce qu'il a subi) c'est un peu disproportionné par rapport à ce que certaines personnes font dans ce monde", a expliqué l'ancien coureur de la Sky.

Une situation cocasse car Bradley Wiggins lui même avait jeté en pâture Lance Armstrong lors de ses aveux chez Oprah Winfrey. "C'est très difficile. Il m'a fallu expliquer à mon fils de quoi il s'agissait. Au bout du compte, je me suis dit qu'il méritait tout ce qu'il lui arrivait maintenant, sans aucune sympathie devant ses pleurs et ses larmes", avait lancé le Britannique à l'époque.

Après des hésitations, il a finalement accepté l'aide de l'Américain car au moment de sa retraite sportive, Bradley Wiggins a "détesté le cyclisme". Ce sport est notamment lié à un lourd traumatisme du Britannique pendant son enfance, puisqu'il a été abusé par son premier entraîneur pendant 3 ans. Cette aide lui a permis d'aller mieux et d'aller de l'avant. "J'ai fait le tri dans mon esprit. J'ai enfin pris la responsabilité de ma propre vie et je pense que mes meilleures années sont encore à venir", a-t-il conclu dans ce podcast.