Romain Ntamack fait parfois de gros excès dans son alimentation et il l'assume complètement !

Le demi d'ouverture du Stade Toulousain a un régime alimentaire particulier et s'autorise plusieurs excès.

Le régime alimentaire des rugbymen est souvent l'objet d'idées reçues et de fantasmes. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont de véritables ogres, comme en témoignent régulièrement des articles de presse sur tel joueur ou telle équipe qui débarque dans un restaurant et mange comme un régiment. Mais il y en a d'autres qui savent que les rugbymen sont des athlètes de haut niveau pour lesquels la quantité comme la qualité de l'alimentation doivent être surveillées.

Romain Ntamack, qui n'est plus à présenter dans la sphère rugby, a récemment évoqué ce sujet délicat pour la marque Red Bull. L'international français est le demi d'ouverture numéro 1 en France, même si ces derniers mois il a du faire face à de multiples blessures dont une très grave au genou, qu'il a obligé à déclarer forfait lors de la dernière Coupe du monde. Ce qui le contraint à une certaine alimentation.

"Le matin, c'est assez classique : je prends des œufs brouillés et du jambon pour les protéines, de l'avocat et du jus de fruit. Le midi, j'opte souvent pour une salade en entrée, des féculents et des légumes avec une viande blanche type poulet et enfin un yaourt en dessert. Pour le soir, des pâtes ou du riz avec du poulet. Des choses assez simples, donc, mais qui font du bien aux sportifs entre les entraînements", a-t-il listé. Pourtant, Romain Ntamack assume également quelques excès, tant qu'ils ne l'empêchent pas de performer.

Comme pour les footballeurs, le joueur du Stade Toulousain confirme lâcher un peu prise juste après les matchs. "Il y a des pizzas, des burgers, des sushis… bref, des choses un peu plus caloriques qu'à l'accoutumée pour récupérer facilement les kilos perdus pendant le match. C'est un "cheat meal" dont nous avons besoin !", explique-t-il en interview. Bien évidemment, ces excès sont contrôlés, car qui dit sportif de haut niveau, dit encore et toujours contrôle drastique de l'hygiène alimentaire.

Pour la petite histoire, lors de sa fracture de la mâchoire en 2021, le Français a du complètement changer son régime alimentaire et les pizzas sushis étaient bien loin, comme il avait expliqué à l'époque dans le Moscato Show sur RMC. "J'en ai mangé des compotes, de la purée et du hachis parmentier pendant des semaines. […] Je m'attendais à perdre un peu plus de poids, j'ai perdu deux kilos pendant les deux premières semaines, mais j'ai vite repris après. Je me forçais à finir mes purées et mes compotes car sinon, j'allais vraiment trop perdre", s'était-il amusé.