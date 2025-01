Vivre plus longtemps avec la course à pied, c'est possible et voici combien de minutes il faut courir !

La course à pied est peut être le moyen le plus simple de faire du sport, mais elle peut également vous faire gagner quelques années de vie si vous dépassez cette durée...

Course à pied et espérance de vie, beaucoup ne voient pas lien et pour être totalement honnête nous non plus. Pourtant, la course à pied pourrait, potentiellement, augmenter notre bref passage sur Terre, selon des études menées par le très sérieux British Journal of Sports Medicine. Tout dépend du temps et de la manière dont le running est pratiqué.

Faire du sport au quotidien, ce n'est pas la chose la plus évidente. Entre la contrainte du travail et la vie familiale, faire un jogging en tout début de journée ou après le travail demande une motivation sans faille. Mais peut-être qu'après avoir découvert cette étude, le temps sera trouvé un peu plus facilement. Il faut dire qu'elle se base sur un énorme échantillon et sort donc quelques enseignements très pertinents.

L'étude s'est en effet appuyée sur quatorze recherches déjà menées par le passé, prenant en compte plus de 230 000 participants pendant des périodes allant de 5 ans et demi à 35 ans. Les auteurs précisent que (malheureusement) 25 951 personnes sont décédées pendant cette dernière.

En analysant les données tout au long de ces recherches et années, les chercheurs ont d'abord remarqué que les coureurs avaient 27% moins de risques de mourir prématurément, par rapport aux non coureurs. Dans le détail, ceux qui pratiquaient régulièrement la course à pied ont affiché 30% de risques en moins de mourir d'une maladie cardiaque et 23% pour un cancer. Mais ce n'est pas tout !

En plus de prouver que la course à pied allongeait l'espérance de vie, les scientifiques ont surtout pu, grâce aux nombreuses statistiques disponibles, établir un temps idéal de course pour retarder la grande faucheuse. Et on peut se réjouir : 50 minutes par semaine sont suffisantes pour commencer à baisser ce risque. "N'importe quelle course, même une fois par semaine, vaut mieux que ne pas courir", explique ainsi Zeljko Pedisic, professeur à l'Institut pour la Santé et le Sport de la Victoria University.

Pas besoin de forcer l'allure ou de s'épuiser, cela n'apportera rien de plus comme l'explique de nouveau le professeur de Melboune, qui estime que les bénéfices sont "similaires que l'on courre à 8 km/h ou 13 km/h". Rien n'empêche toutefois de courir plus vite et plus longtemps si c'est votre plaisir personnel.

Attention toutefois, cette étude est à prendre avec des pincettes, les chercheurs expliquent que " les conseils doivent être donnés au cas par cas, car la course peut ne pas convenir à tout le monde". Elle peut même provoquer des troubles, surtout si on a déjà des problèmes de santé connus.