Vous n'appelez pas le Tournoi des 6 Nations de la bonne manière, voici son vrai nom

Le XV de France est très attendu pour le Tournoi des 6 Nations, qui débute vendredi 31 janvier. Mais saviez-vous qu'en France on n'utilise pas son vrai nom ?

Le Tournoi des 6 Nations débute le 31 janvier, au Stade de France, avec le match entre l'équipe de France et le pays de Galles. Après une tournée d'automne rondement menée par la bande d'Antoine Dupont, avec trois belles victoires dont une face à la prestigieuse équipe de la Nouvelle Zélande, le XV de France s'avance comme l'un des grands favoris, même s'il faudra compter encore une fois sur l'Irlande et l'Angleterre.

Mais savez-vous que le nom officiel du Tournoi des 6 Nations est différent suivant le pays ? En France, ce dernier est différent de celui utilisé dans les pays anglosaxons et vous pouvez le voir sur le compte X du tournoi en version française. Mais les organisateurs ont fait en sorte que le grand public ne s'en rende pas forcément compte. Et c'est réussi puisque le vrai nom du tournoi est assez méconnu dans l'Hexagone.

À l'international, le Tournoi s'appelle le "Guinness Six Nations" alors qu'en France, nous l'appelons le "Greatness 6 Nations". Pour quelle raison ? Tout simplement parce que "Guinness" fait évidemment référence à la célèbre bière brune irlandaise et que la loi Evin, votée en France en 1991, stipule que la vente, la distribution et la publicité d'alcool sont "interdites dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives".

Les ligues professionnelles et les clubs opèrent un lobbying actif, épaulés par des parlementaires pour tenter de faire changer cette loi ou de permettre un certain assouplissement. Le ministère de la Santé refuse de son côté toute remise en question.

Problème : avec cette loi, les ligues et clubs français se privent de plusieurs millions d'euros que pourraient offrir ces annonceurs pour afficher leurs marques sur les maillots ou dans les stades, que ce soit pour le football, le rugby ou d'autres sports. Un vrai manque à gagner et une concurrence déloyale par rapport aux pays qui n'ont pas les mêmes contraintes, notamment l'Angleterre.

Ce choix est souvent qualifié d'étrange voire d'hypocrite, car certains se sont amusés à regarder la loi avec un peu plus de précision. Lors de la Coupe du monde de rugby en France, la vente d'alcool et sa consommation étaient autorisées dans les stades. Une décision prise en s'appuyant sur l'alinéa 49-1-2 de la la loi. Selon le législateur, les maires ou les préfets du lieu où se déroule une compétition sportive, peuvent, par arrêté, autoriser la vente d'alcool dans les enceintes sportives. Ceci jusqu'à dix fois par an et pour une durée maximale de quarante-huit heures.