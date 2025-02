Les enfants dont le nom commence par ces initiales ont de meilleures notes à l'école

Pour réussir ses études, c'est le travail qui paye le plus. Néanmoins, d'autres critères rentrent en compte dont l'un, assez insoupçonné, est en rapport avec l'initiale du nom de famille.

A l'école, les notes sont très importantes. Elles vont notamment permettre d'évaluer son niveau et de passer dans la classe supérieure. Pour obtenir de bons résultats, il faut travailler et réviser. Néanmoins, d'autres critères rentrent aussi en compte et notamment au moment de la correction, même s'ils sont mineurs par rapport au travail fourni.

Une équipe de l'Université du Michigan a analysé plus de 30 millions de dossiers d'évaluation d'étudiants et a repéré un détail intéressant. Dans son étude, elle s'est attardée sur les notes attribuées aux élèves en fonction de l'ordre dans lequel leurs devoirs étaient notés. Ils ont remarqué des différences et des notes parfois plus dures au fur à mesure que la pile de copies diminuait. Les devoirs des élèves corrigés en dernier étaient souvent et globalement moins bien notés que les premiers.

Si les copies étaient classées par ordre alphabétique, les initiales les plus désavantagées étaient les dernières de l'alphabet. Plus précisément, les étudiants dont les noms de famille commençaient par A, B, C, D, ou E ont reçu des notes supérieures de 0,3 point (sur 100 possibles) par rapport à une notation dans un ordre aléatoire. A l'inverse, les élèves dont le nom de famille à une initiale comprise entre U et Z ont reçu 0,3 point de moins quand la note était attribuée par ordre alphabétique que lorsque la copie était placée aléatoirement.

Si cette différence reste minime, elle est tout de même notable. D'autant que le constat est le même sur les appréciations des correcteurs : plus la copie est basse dans la pile, plus les commentaires des professeurs sont cinglants, surtout quand il s'agit de dissertation ou de devoir soumis à de l'interprétation, comme en sciences sociales par exemple. Même quand la correction ne se fait pas par ordre alphabétique, le constat est semblable : "les 10 premiers devoirs ont généralement reçu environ 3,5 points de plus que ceux notés de la 50e à la 60e place", atteste l'étude.

Une explication relativement simple se dessine : plus les enseignants corrigent de copies, plus la fatigue est présente. Ils deviennent donc moins patients avec les erreurs et ainsi plus sévères. Une autre étude américaine confirme d'ailleurs la différence liée aux initiales à l'école, mais assure que cela va plus loin que des points sur les notes. "Même s'ils étaient identiques à tous les autres égards, la personne avec l'initiale au début de l'alphabet était beaucoup plus susceptible d'être désignée par les enseignants comme un élève exceptionnel", assure Jeffrey Zax, professeur d'économie et co-auteur de l'étude, dans un communiqué.

Les enfants ayant des noms et initiales commençant par A, B, C, D et E sont donc, une fois encore, privilégiés. Le chercheur précise toutefois que ce phénomène tend à se diminuer. Bien d'autres critères rentrent en considération dans la réussite scolaire en parallèle de la quantité de travail fournie : le lieu de résidence, le milieu, la famille...