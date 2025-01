Jonas Vingegaard à la retraite, une révélation que personne n'a vue venir

Le Danois Jonas Vingegaard a voulu prendre sa retraite sportive et faire une croix sur ses objectifs.

Double vainqueur du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard est en train d'écrire l'histoire du cyclisme et de son pays. Vainqueur également du Critérium du Dauphiné ou encore de la course italienne Tirreno Adriatico, le coureur de la Visma Lease a Bike est toutefois moins impressionnant en terme de palmarès que son grand rival, Tadej Pogacar.

Cette différence entre les deux hommes aurait pu être irrémédiable. Il y a quasiment un an, le 4 avril 2024, Jonas Vingegaard était victime d'une très grave chute sur le Tour du Pays basque. S'il pensait qu'il allait mourir ce jour là, il a surtout envisagé de mettre fin à sa carrière une fois la convalescence terminée.

Victime d'une fracture de la clavicule gauche, de côtes cassées, d'une contusion pulmonaire et d'un pneumothorax, le coureur a eu beaucoup de mal à s'en remettre. "Trina (la femme de Jonas Vingegaard NDLR) était enceinte, j'ai eu du mal à supporter ça", admet-il en interview à la chaîne danoise DRTV. "Quand j'étais allongé par terre, je pensais que si je survivais à ça, je mettrais fin à ma carrière."

Avec sa femme à ses côtés, Jonas Vingegaard est revenu sur ses sensations juste après l'accident. "Je ne peux pas respirer pendant les dix premières secondes. Déjà là, je sais que quelque chose ne va pas. Quand je peux enfin respirer à nouveau, je crache du sang. Je pense alors que j'ai une hémorragie interne, ce qui signifie que je vais soit m'étouffer avec mon sang, soit mourir d'une hémorragie", détaille-t-il.

Finalement, le coéquipier de Wout van Aert a poursuivi sa carrière et s'est battu pour reprendre le chemin de la course. "A l'hôpital, nous en parlons beaucoup et nous pensons tous les deux que je devrais toujours continuer, parce que c'est ma passion", a-t-il ajouté.

Trois mois plus tard, Jonas Vingegaard était aligné sur le Tour de France et a offert une belle résistance face à Tadej Pogacar, s'offrant une victoire d'étape et un podium qui ressemblait à une victoire. Quelques jours plus tard, il remportera également le Tour de Pologne avant de mettre un terme à sa saison pour profiter de la naissance de son second enfant.