Le fils d'un grand acteur français intéresse déjà la NBA

Après Joachim Noah, fils de la star du tennis et de la chanson Yannick Noah, un autre fils de star commence à faire parler de lui aux Etats-Unis.

La ligue américaine de basketball, appelée NBA pour les puristes, est ce qui se fait de mieux dans la planète basket à l'échelle mondiale. À quelques exceptions près, tous les joueurs qui commencent une carrière de basketteur rêvent de rejoindre cette ligue et d'inscrire leurs noms aux côtés des Michael Jordan, LeBron James ou autre Kobe Bryant.

En France, plusieurs joueurs ont percé en NBA, on citera principalement Tony Parker, légende de la franchise texane des San Antonio Spurs, membre du Hall of Fame, et désormais Victor Wembanyama, premier Français numéro 1 de la draft NBA et déjà star des Spurs. Précision pour les néophytes : la Draft NBA est une occasion unique pour les franchises de faire signer des jeunes joueurs prometteurs évoluant en Europe ou dans les universités américaines.

En 2024, un an après la place de numéro 1 de "Wemby", considéré comme le joueur le plus attendu depuis un certain LeBron James en 2003, plusieurs Français étaient en course pour imiter l'ancien joueur des Mets en France. Zaccharie Risacher a été le deuxième français à être drafté en numéro 1, suivi par Alexandre Sarr en numéro 2 dans une draft de légende pour la formation française.

Si ce n'est pas encore pour tout de suite, un autre Français commence également à faire parler de lui : il s'agit de Tidiane Sy, fils de l'acteur français Omar Sy. Né en 2006, le jeune homme est grand, très grand même, avec une envergure déjà impressionnante pour son âge. Pas étonnant donc pour lui d'avoir choisi le basket comme sport. Son père, grand fan de NBA, n'hésite pas à commenter tous les posts sur Instagram de son fils.

Membre de l'équipe de la Calabasas High School en Californie, numéro 5 dans le dos, il a notamment fait le buzz il y a quelques mois après un énorme dunk au milieu de deux adversaires totalement impuissants. Déjà annoncé en 6-3 (6 pieds et 3 pouces), soit une taille aux alentours des 1,90/1,93m, Tidiane Sy pourrait être un Français à suivre ces prochaines années.

Evoluant au poste de "Guard", meneur / arrière dans le langage du basket, le jeune joueur a un brillant avenir devant lui. En attendant, le fils d'Omar Sy abonde son compte Instagram de clichés sur le basket que ce soit à l'entraînement ou en plein match.