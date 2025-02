L'annonce surprise de Rafael Nadal qui laisse planer le doute sur son retour

L'Espagnol Rafael Nadal a laissé entrevoir une bonne nouvelle pour les fans de tennis.

En 2024, Rafael Nadal a mis un terme à sa carrière de joueur professionnel. Marqué par de grosses blessures, il n'a pas pu faire autrement que de dire stop. Sa tournée d'adieu a également été assez difficile avec plusieurs tournois manqués et des adieux précipités à Roland-Garros, aux JO de Paris, ou encore en Coupe Davis, avec une élimination précoce lors de la phase finale.

Si son départ du circuit professionnel était attendu, il était tout de même très frustrant pour les fans de tennis qui n'ont pas pu lui faire de vrais adieux, à l'image d'un Roger Federer qui n'a pas pu lui non plus terminer sa carrière sur ses deux jambes, avec une véritable "tournée d'adieu".

Mais bonne nouvelle pour les fans de l'Espagnol, Rafael Nadal pourrait revenir plus rapidement que prévu dans le monde professionnel, mais cette fois en tant qu'entraîneur. C'est en tout cas une porte qu'il a laissée entrouverte lors de l'annonce de sa retraite.

"Ne jamais dire jamais. Il est trop tôt pour penser à ce genre de choses. J'ai juste besoin d'organiser ma vie. Pour l'instant, je ne me vois dans aucun projet de ce genre, mais je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie dans un, deux ou trois ans", a expliqué la légende espagnole dans une interview pour Arab News.

Passer de joueur à entraîneur, nombreux sont ceux qui ont passé le cap. C'est le cas notamment d'une ancienne grande star du circuit, le Britannique Andy Murray. Triple vainqueur en Grand Chelem, double champion olympique, Andy Murray a pris sa retraite en 2024 et est devenu le coach de Novak Djokovic quelques semaines plus tard dans une collaboration surprise.

Le chouchou du public anglais n'est qu'un des nombreux joueurs ayant choisi d'embrasser une carrière d'entraineur après leur carrière. En France, on peut citer Jérémy Chardy et Gilles, Simon, certes tous les deux débarqués par Humbert et Medvedev, mais qui se sont lancés rapidement dans ce challenge. D'autres légendes se sont également frottés à ce difficile défi comme Bruguera, Edberg, Noah, Becker, etc. Affaire à suivre donc.