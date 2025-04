Cette technique douce venue du Japon prend 5 minutes et peut permettre de perdre du poids

Perdre du poids sans passer des heures à la salle de sport, c'est possible grâce à cette méthode japonaise.

"Je suis débordé", "Je n'ai pas le temps", "Peut être demain"... Faire du sport et surtout trouver le temps et la motivation pour en faire, on ne va pas se mentir, c'est pas toujours évident. Et pratiquer une activité sportive rime souvent avec procrastination. Bien évidemment, il y a des exceptions et certaines personnes trouvent le temps nécessaire et la volonté pour se dépenser. Certains ont même des résultats rapides.

Si vous avez la motivation, mais pas vraiment le temps pour faire du sport, notamment pour perdre la petite couche de graisse qui vous dérange, cette méthode japonaise est peut être la solution pour vous. Son efficacité et son approche bienveillante du corps sont de véritables atouts, d'autant qu'elle prend seulement cinq minutes par jour

Son nom, "la méthode Sakuma". Grâce à ses exercices ciblés, cette méthode stimule les muscles profonds et améliore la posture, permettant de brûler plus de calories... Même au repos ! La technique réside dans l'activation des muscles stabilisateurs du tronc, notamment les abdominaux et les muscles du dos favorisant la combustion des graisses dans les cuisses et le ventre.

Provenant du coach sportif japonais Kenichi Sakuma, cette technique a de nombreux adeptes, car elle permet de faire du sport très très rapidement, une aubaine si le quotidien "métro, boulot, dodo" prend trop de place dans votre vie.

Concrètement, la méthode Sakuma est un ensemble de petits exercices simples. L'un d'eux consiste à s'allonger sur le dos, lever les hanches et maintenir la position pendant 10 secondes, pour étirer vos abdominaux. Un autre exercice vous permet également de travailler les cuisses et les fessiers, en levant une jambe en arrière tout en maintenant l'équilibre. Le renforcement du tronc, lui, se fait en position assise en soulevant les jambes, tandis qu'un étirement des bras et des épaules s'effectue à genoux, bras tendus vers l'avant.

Mais attention, si la technique prend cinq minutes, il faudra tout de même quelques jours ou quelques semaines pour observer les premiers résultats, selon votre métabolisme. Car la méthode Sakuma privilégie l'amélioration de la posture et le bien-être général avant de viser la réduction de vos poignées d'amour. Certains nutritionnistes restent sceptiques sur cette efficacité rapide... Prenez donc cette méthode comme un petit complément ou un commencement dans votre quête de perte de poids.