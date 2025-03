"Pourquoi il n'y a plus d'entraineurs noirs ?" Cette ancienne gloire du foot exprime sa colère

Face au racisme de plus en plus présent dans le monde du sport, des anciennes gloires prennent la parole.

Malgré les sanctions, les contrôles, les discours... Le racisme est reste un fléau que le monde n'arrive pas à éradiquer. Et le sport ne fait pas exception, bien au contraire. Si les compétitions déchainent les passions et provoquent des émotions très fortes, elles sont aussi vecteurs de racisme que beaucoup subissent chaque semaine.

Il y a quelques mois, la Fifa avait notamment évoqué l'idée de donner un match perdu à une équipe dont les supporters se seraient rendus coupables de racisme. "Il n'y a pas de place pour le racisme. Les joueurs visés ont mon soutien inconditionnel", avait commenté le président de la FIFA Gianni Infantino. Problème : rien ne change et on en a encore eu la preuve il y a quelques jours avec le Français Wesley Fofana, victime de racisme sur les réseaux sociaux après le match entre Arsenal et Chelsea. "C'est pathétique", a notamment commenté Kylian Mbappé en conférence de presse avec l'équipe de France, lui apportant son total soutien. "Malheureusement, on tourne en rond, rien n'avance. Je vais vous dire que ce n'est pas normal mais il n'y a rien qui avance."

Et Kylian Mbappé n'est pas le seul à prendre la parole. Julio Baptista, ancienne grande star du foot, passée par le Real Madrid et Arsenal, mais également international brésilien plus d'une quarantaine de fois, a pointé un autre aspect choquant du foot mondial. Dans une interview accordée à El Cafelito de Josep Pedrerol, en Espagne, ce dernier ne comprend pas en effet pourquoi "il n'y a plus d'entraineurs noirs dans le foot".

"Je ne sais pas si je vais me retrouver dans une situation un peu difficile... Mais si vous regardez, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs noirs qui travaillent. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous l'expliquer… Peut-être que les personnes de couleur n'ont pas eu l'occasion ou ne sont pas bien préparées", se demande-t-il.

Si la France est touchée, l'Italie et l'Espagne font régulièrement l'actualité. Au Real Madrid, Vinicius Jr est d'ailleurs très engagé dans cette lutte, lui qui est régulièrement victime de cris de singe dans les stades... Mais attention à ne pas faire de généralités comme l'explique Julio Baptista. "Le problème vient d'une minorité qui cause beaucoup de dégâts (...) et je pense qu'il faudrait adopter une approche plus ferme", a-t-il conclu.