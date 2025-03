Une nouvelle facture arrive pour les propriétaires : elle est obligatoire et certains l'ont déjà reçue

Un bon nombre de propriétaires va devoir passer à la caisse ces prochains mois.

Le logement peut parfois être vu comme un puits financier sans fin pour les propriétaires. Coût du crédit, charges de copropriété, taxe foncière… Sans compter, évidemment, l'entretien de son habitation. La facture chiffre vite et, chaque année, elle augmente, inexorablement, au rythme de l'inflation des prix du quotidien. Et ce n'est pas fini ! Une nouvelle facture, obligatoire, va contraindre les propriétaires à mettre, une fois de plus, la main au portefeuille. Ou du moins, les copropriétaires.

En effet, seuls les détenteurs de biens dans des immeubles ou sur un terrain comportant plusieurs maisons sont concernés par ce prochain passage en caisse. Les propriétaires d'une maison individuelle en sont, pour leur part, totalement exemptés. Pour les co-propriétaires, une nouvelle facture va arriver et promet de crisper quelque peu les esprits lors des redoutées assemblées de copropriété qui rythment souvent le début du printemps.

Si des charges sont payées tout au long de l'année, notamment pour financer des travaux dans l'immeuble, l'Etat impose désormais à de nombreuses copropriétés de faire un état des lieux de leur bâtiment. Et évidemment, la note est à la charge des copropriétaires. Deux évaluations différentes de la structure doivent être réalisées : un Diagnostic de performance énergétique (DPE) pour connaître le niveau d'isolation et de consommation d'énergie du bâtiment, et un Plan pluriannuel de travaux (PPT) afin de connaître les travaux à engager pour améliorer le niveau d'isolation et de consommation énergétique du bâtiment. Le premier est obligatoire dans toutes les copropriétés dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013. Le second le devient aussi progressivement, aux dates suivantes :

Depuis le 1 er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots

janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots Depuis le 1 er janvier 2024 pour les copropriétés entre 51 et 200 lots

janvier 2024 pour les copropriétés entre 51 et 200 lots et désormais depuis le 1er janvier 2025 pour les copropriétés de 1 à 50 lots

Ces évaluations nécessitent l'intervention et, donc, la rémunération de professionnels en la matière. Et cela peut vite chiffrer. Pour un DPE, il faut compter entre 1 000 et 5 000 euros, en fonction de la taille de l'immeuble, tandis qu'un PPT se chiffre entre 5 000 et 15 000 euros, là aussi avec des variations selon l'ampleur du travail à effectuer. Généralement, cela revient autour de 150 euros par propriétaire.

Cette facture n'est à régler que si les copropriétaires ont décidé, lors d'une assemblée générale, de faire faire ces diagnostics. Ce sont également eux qui choisissent le mode de règlement : soit par une hausse des charges sur un ou plusieurs trimestres en fonction de la note, soit en piochant dans le fonds travaux à disposition… qu'il faudra réalimenter. Quoi qu'il en soit, il faudra donc faire un nouveau chèque. Et ce, alors qu'il n'existe aucune obligation légale d'effectuer immédiatement les travaux préconisés...