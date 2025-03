"J'ai dit 'un million de ce que tu veux'" : comment Michel Platini a négocié son salaire de conseiller à la FIFA avec Sepp Blatter

Dix ans après une collaboration sulfureuse, le procès entre Michel Platini, Sepp Blatter et la FIFA, pour paiement suspect, s'est terminé avec une relaxe.

Légende du foot français et mondial, Michel Platini, ancien président de l'UEFA, était impliqué depuis plus de 10 ans dans une affaire de paiement suspect avec Sepp Blatter, ancien patron de la FIFA. En septembre 2015, le procureur général de Suisse avait ouvert une procédure pénale pour "gestion déloyale" et "abus de confiance" contre Sepp Blatter, accusé d'un paiement "déloyal" de deux millions de francs suisses (1,8 million d'euros à l'époque) en faveur de Michel Platini, après sa mission de "conseiller spécial du président" de la FIFA entre 1998 et 2002.

Les deux hommes avaient été rapidement suspendus par la Commission d'éthique de la FIFA de toute activité dans le football. En 2022, lors du procès devant la justice suisse, alors que le parquet avait requis un an et huit mois de prison avec sursis contre Platini, les deux hommes étaient acquittés des chefs "d'escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres".

Et c'est bien encore la relaxe que la justice suisse a prononcée pour Michel Platini et Sepp Blatter ce 25 mars, en appel. Les deux hommes le martèlent depuis 10 ans : ils avaient décidé d'un salaire annuel de 1 million de francs suisses par un "accord de gentlemen", sans contrat, par oral, et sans témoin, sans que les finances de la FIFA en permettent le versement immédiat à Platini. Ce qui explique le contrat d'une rémunération annuelle de 300 000 francs suisses en 1999, suivi du versement litigieux en 2011.

Le Français "valait son million", a expliqué Sepp Blatter lors du procès, niant toute "fausse facture", avant que Platini raconte à la barre cette négociation assez lunaire avec l'ancien maître du foot mondial : d'abord "surpris" que Sepp Blatter lui demande ses prétentions salariales, Platini dit avoir demandé un million "au hasard". "Il m'a demandé 'un million de quoi', j'ai voulu un peu plaisanter et j'ai dit 'un million de ce que tu veux : des roubles, des pesetas, des lires'. Et M. Blatter a dit 'un million de francs suisses'".

"Il m'a dit : 'Je te donnerai le solde plus tard, quand on aura de l'argent à la FIFA'", a poursuivi l'ancien capitaine des Bleus, qui a donc présenté en janvier 2011 une facture de 2 millions de francs suisses à l'instance du foot.

Si des soupçons d'arrangements entre Platini et Blatter pour sa réélection à la tête de la FIFA en 2015 ont pu émerger, ils n'ont jamais été avérés. Concernant le paiement litigieux, la défense de Sepp Blatter a fait valoir que ce dernier n'avait pas gagné un centime dans l'affaire. Les avocats de Michel Platini ont estimé que, de son côté, il "aurait eu divers moyens nettement plus simples" de s'enrichir, comme négocier un bonus ou signer un nouveau contrat.

Pour Michel Platini, ce procès était aussi l'occasion de réclamer une "réparation morale", sa carrière ayant été "brutalement ruinée" alors qu'il devait atteindre les sommets des instances du football, en ambitionnant de devenir à son tour président de la FIFA après le retrait de Sepp Blatter.