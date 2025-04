L'idylle surprise entre Lewis Hamilton et cette actrice très connue

Le pilote de Formule 1 aurait eu une relation intime avec cette célèbre actrice.

Lewis Hamilton est un pilote de Formule 1 qu'on ne présente quasiment plus. Septuple champion du monde, il est l'égal de Michael Schumacher et pourrait le dépasser d'ici quelques années avec un huitième titre, le faisant entrer encore plus dans le Panthéon du sport automobile et mondial.

Désormais pilote Ferrari après plusieurs saisons passées chez Mercedes, Lewis Hamilton est extrêmement discret sur sa vie privée. C'est simple, à part son chien Roscoe, le Britannique ne partage pas beaucoup de photos avec ses amis ou ses compagnes.

Pourtant, une rumeur insistante a traversé la presse people depuis plusieurs mois, Lewis Hamilton aurait été en couple avec la célèbre actrice de Moderne Family, Sofia Vergara. Les deux personnalités ont été aperçues ensemble à New-York le temps d'un déjeuner. "Ils ont flirté tout le temps, Sofia était tellement absorbée par la conversation qu'elle n'a pas touchée à la nourriture", avait confié un témoin à TMZ

Mais très rapidement, la romance entre Sofia Vergara et Lewis Hamilton aurait pris fin comme l'a indiqué le Daily Mail. Alors que l'actrice considérait le pilote automobile comme étant "le petit ami parfait" selon une source, l'intérêt de Lewis Hamilton pour l'ex animatrice se serait atténué en seulement quelques jours.

Toujours selon la presse people, les deux seraient toujours en contact, mais la relation n'est pas celle attendue par l'actrice. Sofia Vergara se serait sentie "abandonnée" par le pilote de Formule 1 et garderait contact en espérant plus.

Si sa vie privée est assez discrète, le Britannique a souvent été au coeur de plusieurs rumeurs. Si sa relation avec l'ex chanteuse des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, était connue (elle était présente dans le garage McLaren lors du premier titre d'Hamilton), les deux s'étaient séparés en 2016. Depuis, les rumeurs d'une relation avec le mannequin Gigi Hadid et les popstars Rihanna et Shakira se sont enchaînés, sans être confirmées.