Terminé le CrossFit, ce sport fait fureur en Europe et c'est la nouvelle grosse tendance

Amateurs de CrossFit, préparez-vous au changement : ce nouveau sport est la grosse tendance du moment.

Le CrossFit a tout écrasé sur son passage depuis plusieurs années maintenant en France et en Europe. Ce sport, extrêmement physique, est un alliage d'haltérophilie, de force athlétique, d'exercices cardio-vasculaires et de mouvements gymniques, qui se pratique dans une box (salle avec un matériel adapté) via des entraînements appelés WOD (Workout Of the Day).

Enchaînement d'exercice à très haute intensité et vive allure comme le pull-up (traction), push-up (pompe), snatch (arraché), il a séduit jusqu'à 200 000 adeptes dans l'Hexagone. Mais c'est terminé ! Enfin pas totalement, mais un nouveau sport fait désormais sensation en Europe et se développe très rapidement en France : l'Hyrox, une course de fitness très tendance qui mélange le CrossFit et la course à pied, la force et l'endurance. Jusqu'à 15 000 amateurs étaient attendus ce week-end au Grand Palais, à Paris, pour la compétition majeure de la discipline en France.

Le principe ? Un kilomètre de course à pied, un exercice de fitness. Répétez l'opération huit fois avec un exercice différent et vous obtenez une course Hyrox. "Les huit exercices mettent en avant les qualités complètes d'un sportif", explique Maxime Villalongue, le responsable de la marque en France, contacté par Actu.fr.

Skierg (proche de la marche nordique), sled push (pousser un traîneau chargé sur une distance), sled pull (tirer le traîneau avec une corde, par extension de hanche), burpee broad jumps (pompe + saut en longueur), rameur, farmers carry (marcher en tenant des charges), fentes marchées (grands pas entrecoupés de flexions accroupi), wall balls (squat avec une médecine ball à lancer contre un mur à une certaine hauteur). Des exercices qui représentent l'essence même de la discipline, née en 2017 en Allemagne.

"Avoir des courses, cela permet de savoir où en sont les pratiquants dans leur performance. Une autre manière de voir le sport, peut-être un supplément de motivation quand celle-ci vient à manquer au moment d'aller faire du sport", indique Maxime Villalongue.

Cet entraînement apporte plusieurs gros avantages. Au niveau neuromusculaire, l'entraînement en force améliore l'efficacité de l'activation des unités motrices , permettant de développer plus de puissance avec moins d'effort. Au niveau cardiovasculaire , l'entraînement en résistance renforce le cœur et améliore l'oxygénation des muscles, favorisant la récupération entre les efforts intenses. Et enfin, au niveau métabolique, la combinaison de la force et de l'endurance améliore la flexibilité métabolique , permettant aux graisses et aux glucides d'être utilisés efficacement comme source d'énergie en fonction des exigences de l'exercice.