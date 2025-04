Couper le lierre est une vraie corvée ? Voici le geste simple à faire pour s'en débarrasser une bonne fois pour toute

Le lierre, plante grimpante appréciée pour son aspect décoratif, peut rapidement devenir incontrôlable. Heureusement, il existe des astuces simples et efficaces pour en venir à bout.

C'est l'un des dilemmes de nombreux jardiniers et propriétaires de maisons, particulièrement au printemps quand il est temps de remettre en état le jardin. Le lierre est une plante grimpante très répandue mais sa croissance rapide peut vite devenir un problème si elle n'est pas maîtrisée. Souvent utilisé pour habiller les murs et les façades, le lierre produit des crampons qui lui permettent de s'accrocher à n'importe quel support, rendant son élimination particulièrement difficile.

Lorsqu'il s'agit d'un vieux mur fissuré, les racines du lierre peuvent même s'y infiltrer et endommager l'enduit. Sur les toits, il risque de soulever les tuiles. Le lierre en excès étouffe les autres plantes et peut servir de refuge à certains nuisibles. Face à une telle invasion, il est tentant de baisser les bras, d'autant que l'arrachage semble un travail sans fin, le lierre repoussant d'une année sur l'autre... Pourtant, il existe une méthode radicale pour s'en débarrasser durablement.

Tout réside dans une partie clé du lierre, celle sur laquelle concentrer ses efforts. Cet endroit stratégique, c'est évidemment la base de la liane ! Si vous la coupez au plus près du sol, vous stopperez rapidement l'alimentation de la plante en eau et en nutriments. Pour faciliter l'opération, il est conseillé d'humidifier préalablement le lierre avec un tuyau d'arrosage, ce qui ramollit les tiges et les racines et rend la tâche plus facile.

En fonction de l'épaisseur des branches, on utilisera un sécateur, une cisaille à long manche ou une petite hache. Une fois privées de sève, les parties aériennes finiront par dépérir d'elles-mêmes.

Il faudra cependant s'armer de patience, car les crampons du lierre mettent plusieurs mois, voire un à deux ans, à se décomposer. Pour nettoyer les résidus restants, une brosse métallique fera l'affaire sur les surfaces rugueuses. Un désherbeur thermique ou une eau bouillante additionnée de vinaigre blanc sont aussi efficaces, à condition de ne pas asperger le sol ou votre gazon. Sur un enduit lisse, un coup de brosse et un peu de détergent suffiront.

L'opération la plus fastidieuse reste l'élimination des racines. C'est pourtant l'étape indispensable pour éviter toute repousse. Pour cela, pas de miracle, il faudra creuser autour de la souche pour l'extraire entièrement ! Attention à ne pas laisser les résidus de taille sur place ou à les composter, le lierre risquerait de se bouturer. Il est préférable de les faire sécher au soleil avant de les évacuer avec les déchets verts. Il ne restera alors plus qu'à surveiller d'éventuels rejets.