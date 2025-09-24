Je suis physiothérapeute du sport et voici la première chose à faire avant de courir

Courir c'est bien, mais il faut faire les choses dans l'ordre comme l'explique l'experte.

Les vacances semblent déjà très éloignées et pourtant cela ne fait que quelques semaines que la reprise a commencé, du moins pour certains. Avec le mois de septembre et la fin de l'année qui approche, on se dit peut être que nos bonnes résolutions n'ont pas forcément été tenues et qu'il faut mettre un coup de collier.

Avec les températures encore agréables, y compris le matin, il est encore temps de se mettre à courir. Outre les entraînements comme le Hyrox ou le CrossFit, qui ont connu une popularité croissante ces dernières années, la course à pied reste véritablement une base pour nous tous.

Mais comme tous les sports, il faut débuter progressivement, comme l'explique Clara Ciudad, kinésithérapeute du sport. "La première chose à faire est de faire preuve de patience. Même si vous courez régulièrement, votre corps a besoin d'une courte période de réadaptation après une pause", assure la professionnelle.

Il s'agit donc de "commencer par des courses faciles, sans se soucier du temps ni de l'allure, et de combiner la course à pied avec des exercices de renforcement musculaire et de mobilité. L'objectif de la première semaine après le retour des vacances devrait être de reprendre l'habitude, et non de se remettre en forme en deux jours", ajoute-t-elle. Un programme qui se veut donc "progressif".

Sa recommandation est de "commencer par deux à trois séances courtes et de faible intensité par semaine, en alternance avec des exercices de renforcement musculaire ( gainage, fessiers, mollets, ischio-jambiers )". Ensuite, il faudra augmenter progressivement le volume et l'intensité. La clé de ce programme est "le repos actif ou l'inclusion d'autres sports comme le vélo, la natation ou la marche."

Il faut donc être patient, c'est la clé pour éviter des blessures, surtout après une longue pause car le "muscle perd une partie de sa capacité de charge, mais la mémoire aérobie récupère plus vite que la force. Le coureur se sent alors mieux grâce au cardio et se donne plus de mal que d'habitude", conclut-elle.