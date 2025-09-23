Un ouragan de catégorie 4 se rapproche de la France et "justifie une attention accrue pour la fin de semaine"

L'ouragan Gabrielle est en train de traverser l'Atlantique. Si l'incertitude demeure sur sa trajectoire exacte, il devrait fortement impacter le temps en France.

La France est touchée par un remarquable coup de fraicheur cette semaine. L'automne est bien là. Les maximales peinent à dépasser les 15 degrés, un niveau presque digne d'un début novembre en cette fin septembre. La pluie est aussi de la partie, dans l'est et le centre du territoire particulièrement. Mais depuis quelques jours, un autre phénomène se rapproche de la France.

Il s'agit de l'ouragan Gabrielle. Depuis ce lundi 22 septembre, il se situe au large des Bermudes, à l'est des Etats-Unis, avec une intensité de 4/5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Le Centre américain des ouragans, le NHC, a dessiné le parcours que devrait prendre l'ouragan dans l'océan Atlantique. Il va se rapprocher des côtes européennes d'ici vendredi, après être passé au niveau de l'archipel des Açores la veille. Des rafales jusqu'à 200 km/h pourraient se former dans les parages de ces iles portugaises, selon certaines modélisations.

En traversant l'Atlantique, il va toutefois perdre en puissance. L'ouragan devrait être rétrogradé au statut de tempête tropicale. Il n'y aura donc pas de situation extrême. Plusieurs scénarios sont néanmoins envisagés. La tempête pourrait se diriger vers la péninsule ibérique ou la France par l'ouest. Des scénarios plus minoritaires évoquent une direction vers l'Irlande et le Royaume-Uni. Si la tempête s'approche de la France, mais à faible puissance, elle rentrerait en interaction avec la goutte froide qui plane sur l'Hexagone, pouvant provoquer pluie, vent et houle, notamment sur les côtes atlantiques.

Le scénario privilégié reste celui d'une disparition au large du Portugal, mais qui ne sera pas, lui non plus, sans conséquence. Ce phénomène ferait alors remonter de l'air chaud depuis la péninsule ibérique et l'Afrique. La Chaine Météo confirme que le passage au loin de la tempête pourrait en réalité amener un redoux en France. Cela correspond d'ailleurs aux prévisions météo qui annoncent un retour vers des températures de saison à partir de ce week-end.

"La France métropolitaine pourrait donc être indirectement concernée par ses "restes" ou ses interactions avec les systèmes dépressionnaires déjà présents sous nos latitudes", explique le site spécialisé. "Cette perspective reste à affiner, mais justifie une attention accrue pour la fin de semaine et le début de semaine suivante."