Vous allez le voir débarquer sur les pistes, le ski électrique est la nouvelle activité à la mode cet hiver

Le froid et l'hiver arrivent et, pour certains, les vacances au ski sont déjà en préparation.

Le soleil, la canicule, l'envie de s'hydrater et de se rafraichir en permanence dans une piscine ou au bord de la mer... Et bien c'est terminé ! Malgré quelques douceurs automnales ces prochaines semaines, le froid va commencer à s'installer progressivement en France et certains se projettent déjà vers leurs futures vacances au ski.

Comme chaque année, il y a la "team classique" : chalet, ski ou petite randonnée en journée avec la petite collation de mi journée au restaurant d'altitude avant une décompression totale en fin de journée avec un bon plat chaud comme une raclette ou tartiflette. Et puis il y a ceux qui préfèrent les sensations un peu plus fortes : des pistes difficiles, du snowboard ou encore la découverte de nouvelles activités comme... Le ski électrique !

C'est la sensation de l'hiver, l'électrique débarque sur vos skis. Développé par la start-up suisse E-Skimo, le premier ski de randonnée électrique arrive dans les massifs français. "L'idée est venue pendant le Covid", explique Nicola Colombo, l'entrepreneur de la marque, pour l'Equipe. "Les télésièges étaient fermés mais je voulais quand même skier. Alors j'ai essayé de remonter les pistes à pied mais j'ai vite abandonné tellement c'était dur. J'ai donc réfléchi à un moyen de rendre tout ça plus simple en me basant sur le VTT électrique."

Bonne nouvelle pour ceux qui aiment la randonnée, mais qui n'ont plus forcément la condition physique pour le faire : la technologie réduirait de 30% les efforts consentis à chaque pas, permettant de grimper jusqu'à 80% plus vite. Et une fois en haut, si vous voulez dévaler la pente, vous pouvez ranger votre batterie dans le sac et vous faire plaisir.

Mais comme pour toute innovation, il y a des sceptiques et des mécontents. C'est le cas de l'association écologique Wilderness Mountain, qui dénonce cette nouvelle pratique. "Au-delà même de l'impact écologique, une assistance fait perdre tout son intérêt à la pratique, qui se veut physique et intense. La montagne est un des rares espaces où on peut vivre des choses sans aller trop vite, et cette innovation ne s'inscrit pas dans cet esprit. Si on veut aller plus vite, il existe quelque chose qui s'appelle les remontées mécaniques", écrit-elle. Pour le moment, 1 500 paires de skis sont annoncés pour cette première année, avant de passer à une production industrielle si cela fonctionne...