Cette ville historique interdit les valises à roulettes, c'est un véritable casse-tête pour les touristes

C'est une nouvelle interdiction choc pour cette ville touristique : oubliez vos valises à roulettes ou il vous faudra trouver des solutions !

Face au surtourisme et au ras-le-bol des locaux qui se sentent de plus en plus incommodés, de nombreuses villes touristiques commencent à appliquer des restrictions pour réguler ses visiteurs et rétablir la qualité de vie de ses résidents, en particulier dans les centres-villes anciens. Si ces efforts se traduisent souvent par des restrictions sur les locations saisonnières de type Airbnb comme c'est le cas à Barcelone ou à Amsterdam, par des limitations sur le nombre de passagers sur les navires de croisière ou par des taxes pour les visiteurs comme à Venise, cette autre ville d'Europe vient de prendre une mesure bien plus drastique pour lutter contre les nuisances sonores.

Le passage de milliers de valises à roulettes par jour, en particulier durant l'été, génère un vacarme assourdissant de jour comme de nuit pour les résidents de cette ville historique, connue pour ses ruelles étroites et pavés anciens. En plus du bruit des valises qui agissent comme des caisses de résonnance sur les vieilles pierres, l'afflux constant des touristes met à mal les infrastructures et le patrimoine de cette ville classée à l'Unesco.

Des voyageurs avec valises à roulettes se promenant dans la vieille ville de Dubrovnik en Croatie. © Ga_Na - stock.adobe.com

Cette ville, c'est Dubrovnik, la capitale de la Croatie que l'on surnomme la "perle de l'Adriatique". La municipalité a annoncé récemment l'interdiction des valises à roulettes dans les rues de son centre historique. Ainsi, la nouvelle réglementation à Dubrovnik stipule que les voyageurs doivent porter manuellement leurs bagages à roulettes de l'entrée de la ville jusqu'à leur hébergement. Cette mesure est un signal fort de la part de la mairie pour préserver l'identité historique de la ville et réguler le comportement des touristes face à des habitants de plus en plus "tourismophobes" : un comportement qui s'est traduit à Barcelone par des habitants qui se sont mis à asperger d'eau les touristes !

Cette interdiction des valises à roulettes est l'une des facettes d'un plan plus vaste mis en œuvre par la municipalité de Dubrovnik, baptisé "Respect the City", afin de réguler le surtourisme. Dans ce contexte, la ville a diffusé un film d'animation (ci-dessus) dans les vols de Croatia Airlines, dans les navires de croisière ainsi qu'à la télévision, qui présente les règles de conduite des visiteurs dans le centre historique de la capitale. "Notre objectif n'est pas de les punir, mais simplement de leur présenter les comportements acceptables dans un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco" explique le maire Mato Franković dans une publication sur Instagram.

Les autorités soulignent que ces mesures incitent à une expérience de voyage plus responsable et respectueuse de l'histoire locale. Suite à cette dernière réglementation des valises à roulettes, la bonne nouvelle est que la plupart des hôtels proposent désormais un service de transport dédié, qui permet aux clients de confier leurs valises à roulettes à des points de collecte autorisés, où le personnel se charge de les acheminer directement jusqu'à leurs chambres d'hôtels, dans le respect de ces nouvelles directives locales. Mieux vaut le savoir avant de prévoir un voyage à Dubrovnik !