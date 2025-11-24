"C'est un détail, mais..." : Léon Marchand n'a pas apprécié cette habitude du public

Le nageur star, Léon Marchand, s'est confié sur un comportement du public qui l'a profondément marqué.

Léon Marchand est entré dans une autre dimension à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024. Plus d'un an plus tard, sa présence se fait rare dans les médias car il a repris son quotidien aux Etats-Unis avec son illustre coach, Bob Bowman, dans le but de préparer les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Dans un livre intitulé "Médaillés", dont l'intégralité des bénéfices seront redistribués à l'association le Sport a du coeur, Léon Marchand a pris la pause pour le studio Harcourt et a accordé un long moment à une journaliste de L'Equipe présente sur place pour revenir sur l'expérience des JO .

On y apprend que Léon Marchand a eu besoin de prendre du recul après l'euphorie des Jeux, notamment à cause d'une habitude du public qui l'a un peu perturbé.

"J'étais pas pressé d'ouvrir le chapitre suivant. Si j'ai décidé de ne pas faire les Mondiaux en petit bassin en décembre (2024 NDLR), c'est en comprenant qu'il me faudrait plus de temps pour me reconstruire. C'est un détail mais, après les Jeux, les gens m'appelaient Léon Marchand, peu de personnes utilisaient seulement mon prénom. Comme si j'étais devenu une marque", explique-t-il.

Les JO ont été très marquants pour le nageur et l'ont drainé psychologiquement. Le Français a indiqué à plusieurs reprises qu'il avait eu besoin de prendre du recul, de se retrouver avec sa famille, ses "vrais copains" comme il dit, afin de se "concentrer sur d'autres choses dans [s]a vie d'adulte".

Le Français l'avoue également, il a failli tout arrêter... "J'aurais très bien pu arrêter, mais je sais que j'ai d'autres choses à aller chercher. Et on rassure les fans de Léon, la flamme s'est rallumée pour le quadruple champion olympique qui vise désormais les JO de Los Angeles en 2028. "Depuis j'ai envie de m'entraîner, j'ai le sourire, j'aime ce que je fais tous les jours."