Pourquoi y a-t-il des boules rouges présentes sur les lignes électriques à haute tension ?

Sur certains lignes électriques, il est possible de voir des sphères de couleurs rouges et blanches accrochées. Elles s'avèrent être d'une grande utilité.

Lors de trajet en voiture, il est parfois possible d'apercevoir des sphères rouges ou bien rouges et blanches le long de certaines lignes électriques ou en haut de certains pylônes. Si elles intriguent les automobilistes, elles ont surtout un but bien précis.

Accrochés sur certaines lignes électriques de moyenne à très haute tension, ces balises sont particulièrement importantes pour l'activité aérienne. Le réseau de transport d'électricité (RTE) explique sur son site équiper ses ouvrages de ces balises "pour préserver la sécurité des usagers du ciel". En effet, "ce balisage permet d'empêcher tous risques d'accrochages de ces engins volants avec les lignes électriques", précise RTE.

Ces drôles de sphères rouges serviraient donc, selon le gestionnaire du réseau de transport, "de repères visuels aux avions et aux hélicoptères, mais aussi aux engins plus petits comme les ULM ou les parapentes". En France, ces balises sont obligatoires sur les lignes de 63 kV à 400 kV, dès lors qu'elles traversent des zones à risques. Elles sont donc généralement situées dans des zones à risques identifiées telles que des aéroports, où les appareils volent à basse altitude. Autres lieux où ces balises sont installées : les grands axes routiers mais aussi les régions montagneuses, où le relief peut compliquer la perception des lignes depuis les airs.

Balises rouge et blanche sur des lignes électriques © 123rf

Mesurant entre 60 cm et 130 cm de diamètre, ces sphères de couleurs sont espacées d'environ 30 à 35 mètres sur les câbles. Depuis 2014, RTE utilise de nouveaux modèles plus grands (60 cm) afin de renforcer leur visibilité. En effet, elles sont conçues dans le but d'offrir un contraste optimal avec leur environnement. Fabriquées en plastique ou en aluminium, des matériaux légers et résistants, ces balises sont différenciées par un code couleur. Les rouges sont les plus répandues mais il existe aussi des jaunes et noires pour les zones montagneuses. Enfin, les rouges et vertes sont attribuées à d'autres fonctions spécifiques.

Préserver la sécurité dans l'espace aérien n'est pas la seule raison de l'installation de ces sphères. Leur présence permet également d'éviter le risque de percussion des lignes électriques par les oiseaux. En effet, ces animaux peuvent ne pas détecter les câbles électriques, notamment lors des migrations ou dans des conditions de visibilité dégradée. Dans ce cas là, il s'agit non pas de sphères mais d'avisphères, c'est à dire des balises plus petites mesurant 25 cm de diamètre. Celles-ci se différencies aussi des autres par leurs couleurs rouge et verte. Ces installations permettent ainsi d'assurer la sécurité de tous les usagers du ciel, humains comme animaux.