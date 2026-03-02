Il va avoir 20 ans cette semaine et pourtant il a déjà une carrière et un palmarès XXL

Le jeune joueur est déjà un visage très connu du football mondial et français...

Les joueurs de football sont de plus en plus précoces pour atteindre le plus haut niveau et toutes les stars de demain ont réussi à éclore très jeune. Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou encore Lionel Messi à l'époque... Ils ont tous débuté très jeune.

Débuter sa carrière professionnelle à 20 ans est peut être déjà considérée comme une arrivée tardive dans le sport de haut niveau. En tout cas, pour ce joueur français qui fête sa vingtième année le 8 mars, sa carrière est lancée depuis déjà quatre ans et son palmarès parle de lui même.

Déjà presque 170 matchs de championnat de France de Ligue 1, neuf sélections en équipe de France dont une sélection à l'Euro 2024 pour un total d'une dizaine de buts entre son club et le maillot bleu. Notre joueur de la semaine a également un palmarès XXL pour son jeune âge...

Une ligue des champions, trois championnats de France, deux Coupes de France, trois trophées des champions, une Supercoupe de l'UEFA et le championnat d'Europe des moins de 17 ans avec la France... Vous l'avez deviné depuis plusieurs minutes déjà, il s'agit bien du milieu de terrain de Paris, Warren Zaïre Emery, qui fête donc seulement ses 20 ans ce 8 mars prochain.

Le joueur du PSG est un exemple de précocité depuis plusieurs années et a battu plusieurs records. Il est tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions à commencer un match à élimination directe. Le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions à faire deux passes décisives en un seul match. Le plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à disputer un match officiel ou encore et surtout le plus jeune buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Warren Zaïre Emery doit tout de même être plus constant car après des années impressionnantes, la concurrence lui a fait mal et le milieu a perdu au fur et à mesure sa place de titulaire, y compris sa place en équipe de France. "Je me sens de mieux en mieux. Il faut continuer sur cette dynamique, garder la même confiance. J'essaye de retrouver l'insouciance de ma première saison" avait-il lancé en conférence de presse à la fin d'année 2025... Retrouver la forme, un temps de jeu conséquence seront nécessaires s'il veut postuler chez les Bleus à la Coupe du monde.