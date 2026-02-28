Le niveau de la mer monte partout sauf dans une région où il baisse, et c'est tout aussi inquiétant

Si l'élévation de la mer est une conséquence bien connue du réchauffement climatique, il existe un endroit où le niveau marin baisse. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour autant.

La hausse du niveau de la mer inquiète les scientifiques. Ce phénomène, lié à la dilatation thermique des océans, qui récupère la chaleur engendrée par les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ainsi qu'à la fonte des glaciers, menace les populations des littoraux. S'il semble toucher le monde entier, un territoire fait face au mécanisme inverse, comme le rapporte une récente étude publiée dans Nature Communications.

Grâce à des observations combinées à des modélisations, l'équipe de recherche a découvert ce paradoxe. La calotte glaciaire, qui couvre 80% de ce territoire, perd bien 200 milliards de tonnes par an, alors qu'elle exerce une pression forte sur le socle rocheux. Plus la glace fond, moins la pression sur la terre est forte. Cette dernière va alors se soulever. Ce phénomène est appelé "ajustement isostatique glaciaire" et est comparé par Jacqueline Austermann, géophysicienne et coautrice de l'étude, à un matelas à mémoire de forme qui reprend son apparence initiale quand on se lève.

De plus, une calotte glaciaire imposante attire la mer vers elle. Avec la diminution de cette masse, l'activité gravitationnelle faiblit et donc la mer baisse. Selon les prévisions, la mer pourrait baisser de 0,9 mètres à 2,5 mètres d'ici 2100, selon les différents scénarios.

Cette baisse du niveau des eaux devrait avoir lieu au Groenland, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Si elle minimise le risque d'inondations ou de submersions, elle peut poser problèmes aux 60 000 habitants de l'île qui vivent majoritairement près des côtes. Les infrastructures, les ports, les quais et les routes pourraient alors être affectés par une baisse du niveau marin. Ils pourraient devenir inutilisables et les adapter demanderait un certain coût. Cela peut aussi impacter la pêche, pilier de l'économie locale.

Les terres dévoilées par la baisse du niveau de la mer sont en plus souvent rocheuses et peu praticables pour l'agriculture ou la construction. "Cette baisse locale du niveau de la mer a des conséquences pour les communautés groenlandaises dont l'économie, les infrastructures côtières et la sécurité alimentaire sont vulnérables aux changements du littoral, ainsi que pour la dynamique des glaciers se jetant dans la mer", résume l'étude. Le territoire doit alors anticiper une telle mutation.