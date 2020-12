Vendée Globe : le classement en direct, Dalin perd du terrain

VENDE GLOBE. Charlie Dalin occupe toujours la position de leader du tour du monde à la voile ce vendredi 11 décembre 2020, mais ses poursuivants se sont rapprochés ces dernières heures. Découvrez les positions des bateaux sur la cartographie et toute l'actu en live.

10:30 - Amedeo va-t-il abandonner ? Fabrice Amedeo (Newrest – Art & Fenêtres) ne peut plus compter sur ses ordinateurs de bord, tous les deux en panne, et pourrait bien être contrant à l'abandon dans les prochaines heures. "La situation est assez compliquée pour moi, a-t-il indiqué ce matin. Pour l’instant je suis assez assourdi, et je fais le point. J’envisage soir de poursuivre en aveugle, sans informations internet, sans rien. Soit de m’arrêter à Cape Town. J’avance à faible allure, l’idée est de me reposer et de réfléchir (...) Je vais prendre une décision dans la journée quant à la suite de mon Vendée Globe. C’est une décision dure. Il faut que je me positionne par rapport à ce problème. Par rapport à ma sécurité, par rapport à la suite ou pas de cette course".

10:07 - Crémer : "Je suis moins stressée qu’au début de l’océan Indien" Clarisse Cremer, actuellement positionée à la 13e place du classement pour son premier Vendée Globe, a également donné de ses nouvelles ce matin : "Depuis hier midi, les conditions de navigation sont beaucoup plus sympas : la mer s’est un peu calmée, j’ai pu renvoyer de la toile et ça fait du bien. C’est un peu plus paisible mais les fichiers météo sont tout de même assez forts : ce n’est pas si facile de savoir quelle toile mettre et quelle trajectoire suivre. Je dois piquer un peu vers le Sud-Est pour aller chercher un petit morceau de dépression qui avance sous l’anticyclone : je devrais empanner la nuit prochaine. En tous cas, je me rapproche du cap Leeuwin que je devrais franchir d’ici cinq jours environ. Je ne vais pas forcément aller tout droit ni très vite, mais je suis contente d’aller sous l’Australie : je ne suis jamais partie aussi loin, même sur la planète Terre (...) Le bateau va bien mais je vais profiter de ces conditions pour faire un petit tour d’horizon. Et moi aussi : j’ai bien dormi la nuit dernière ! Je commence à m’habituer aux mers du Sud et je suis moins stressée qu’au début de l’océan Indien".

09:50 - Ruyant : "On a été vraiment servi en météo" Les bateaux de tête de ce Vendée Globe reprennent petit à petit leurs esprits après avoir affronté la tempête dans l'océan Indien. "Le dernier obstacle a été passé il y a 24 heures, ça fait du bien quand on sait que devant nous, ce sont plutôt des conditions assez 'cool', indiquait notamment ce matin Thomas Ruyant, deuxième du classement. Ça permet aussi de régler les petits soucis du bord, de prendre du temps un peu pour moi, de bien manger : j’ai bien dormi cette nuit. Le vent est encore un peu irrégulier, mais j’ai du ciel bleu ! En tous cas, ça fait du bien une petite pause parce que depuis le début de l’océan Indien, on a été vraiment servi en météo (...) Tactiquement, je fais du Sud-Est pour me repositionner devant mes concurrents, mais je n’ai pas trop le choix car j’ai pour l’instant du vent d’Ouest ! (...) Les conditions de navigation à venir sont chouettes parce qu’il n’y a pas de coup de vent de prévu, si ce n’est un petit passage en arrière d’une dépression, et encore : ça peut changer et le timing aussi (...) J’essaye de trouver le bon fonctionnement du bateau avec mon foil bâbord abîmé".

09:37 - Avarie pour Cousin La direction de course a indique ce matin que Manuel Cousin (Groupe Sétin), actuel 20e du classement, avait constaté jeudi, en fin de journée, "une importante fissure sur le casque de son safran bâbord". Le skipper a dû effectuer des réparations mais devrait pouvoir poursuivre sa route sans trop de dommages. "Les conditions météorologiques de ces derniers jours ont été violentes, a-t-il expliqué. C’est en vérifiant le bateau que j’ai constaté cette fissure. J’ai la chance d’avoir eu des conditions météo me permettant de réparer cette nuit. Il faut voir le côté positif ! J’ai peut-être perdu quelques places, mais je suis toujours en course, et c’est le plus important".