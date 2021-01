Vendée Globe : Seguin passe 3e, le classement du mercredi 6 janvier 2021

Pas de changement en tête du classement, ce mercredi, sur le Vendée Globe : Yannick Bestaven devance toujours Charlie Dalin. En revanche, Damien Seguin a chipé la troisième place à Thomas Ruyant. Découvrez les positions des participants en direct sur la cartographie.

[Mis à jour le 6 janvier 2021 à 09h33] Après quasiment deux mois de course et à quelques semaines de l'arrivée du vainqueur, le Vendée Globe 2020-2021 est encore loin d'avoir rendu son verdict. Yannick Bestaven (Maitre CoQ IV) continue de mener le classement, avec un peu plus de 200 miles nautiques d'avance sur Charlie Dalin (Apivia) mais les écarts sont globalement très resserrés. La bagarre fait notamment rage actuellement pour la troisième position entre Damien Segui et Thomas Ruyant, qui se tiennent en quelques miles, et les douze premiers, qui ont passé le Cap Horn et entament désormais la remontée vers les Sables d'Olonne, se tiennent en moins de 1 000 nm.

[Passage cap Horn ]@ClaSurLAtlantiq (Banque Populaire X) 12e au cap Horn.

Elle a passé le troisième grand cap de ce #VG2020 ce soir à 22h18 (UTC) soit 3j 08h 36min après @YannickBestaven (Maître Coq IV). pic.twitter.com/VSjJ1s7Ya7 — Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 5, 2021

Voici le classement du Vendée Globe, à 9 heures, ce mercredi 6 janvier 2021 (la direction de course propose, chaque jour, un classement à 5h, 9h, 12h, 15h, 18h et 22h) :

Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) Charlie Dalin (Apivia) à 213,24 nm (miles nautiques) Damien Seguin (Groupe Apicil) à à 273,46 nm (miles nautiques) Thomas Ruyant (LinkedOut), à 280,06 nm (miles nautiques). Le classement complet sur le site officiel

A noter que le classement à l'arrivée aux Sables-d'Olonne (probablement fin janvier) pourrait être différent de l'ordre de passage sur la ligne puisque trois skippers encore en course et qui avaient été impliqués dans l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier au début du mois de décembre, bénéficieront d'heures de compensation. Il s'agit de Boris Herrmann (l'heure d'arrivée sera l'heure à laquelle il termine moins 6 heures), Yannick Bestaven (moins 10 heures 15) et Jean Le Cam (moins 16 heures 15).

Suivez les positions des skippers et de leur bateaux en direct, tout au long de ce Vendée Globe 2020-2021, grâce à la cartographie de la course :

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Compte tenu du rythme suivi par les skippers de tête, le vainqueur de ce Vendée Globe 2020-2021 ne devrait pas passer la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne avant le 25 janvier. Le record de la course détenu par Armel Le Cléac'h (74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes) ne devrait donc pas être battu puisque si cette date est confirmée, le gagnant bouclera le tour du monde à la voile en 77 jours.